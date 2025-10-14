نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلقة مميزة.. حمزة نمرة ضيف "معكم" على ON في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد طول انتظار، تستضيف الإعلامية منى الشاذلي النجم حمزة نمرة في لقاء خاص يذاع يومي الخميس والجمعة في برنامجها "معكم" المذاع على قناة "ON".

حمزة نمرة ضيف "معكم" على ON

وخلال اللقاء يتحدث حمزة عن حياته ورحلته ومشروعه الفني والمصاعب التي واجهها خلال حياته في سلسلة من الحكايات الفنية والإنسانية التي لم يحكيها من قبل بتلك التفاصيل والروح والأريحية.

كما يقدم حمزة نمرة مجموعة من أغانيه الأيقونية وأخرى من أحدث ألبوماته، بخلاف عدد كبير من الأغاني الكلاسيكية وأغاني الفلكلور، كذلك يشارك جمهور الأستوديو مجموعة من الألعاب التي أظهرت جوانب مختلفة تمامًا من شخصيته المرحة والساخرة.

اخر اعمال حمزة نمرة

وكان حمزة نمرة قد طرح آخر أعماله الغنائية باسم «سر إلهي»، والتي شارك بها بتتر مسلسل سر إلهي الذي عرض خلال موسم رمضان 2024.

وتأتي كلمات تتر سر إلهي الذي يؤديه الفنان حمزة نمرة، كالتالي: «يا للي مستغرب قساوتي.. خش شوف بعينيك حكايتي، شوف حكايتي من مرايتي.. وقولي مين بدأ العدواة، سابو قلبي على البلاطة.. سابو روحي على الحديدة، شالو من جرحي الخياطة.. وزودوني جراح جديدة، اه يا قلبي ياللي شايل.. يالاي وروك الهوايل، دايما الطعنة اللي تيجي.. من أعز الناس شديدة، خلاص بقيت على نور وقلبي زيكم مات».