كبار السن أيقونة انتخابات مجلس النواب بشمال سيناء

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 نوفمبر 2025 02:28 مساءً - شهدت العملية الانتخابية في مدينة العريش بشمال سيناء حرص كبار السن على المشاركة والإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، حيث وصل رجل مسن في لجنة مدرسة أحمد عرابي بالعريش، وهو يتكئ على عكاز، فيما ساعدته القوى التأمينية على الوصول إلى لجنته الانتخابية.

وانطلقت الانتخابات البرلمانية اليوم الاثنين ، في كافة اللجان بكافة مدن ومراكز شمال سيناء ، وسط إجراءات أمنية مشددة وتستمر حتى مساء غدا الثلاثاء.

وأشار المحافظ علي حرص المحافظة على الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مطالبا المواطنين بالخروج والتصويت للمرشح الذي يرونه مناسبا.

وتضم شمال سيناء لجنة عامة واحدة على مستوى مراكز وأقسام المحافظة و41 مركزا انتخابيًا، تضم 48 لجنة فرعية مقيدًا بها 317 ألفًا و767 صوتًا انتخابيًا.

كما تضم محافظة شمال سيناء دائرتين مخصص لهما مقعدين بنظام الفردي و5 مقاعد بنظام القائمة، يتنافس عليهم 17 مرشحًا، منهم 12مرشحا على المقعدين الفردي و5 مرشحين آخرين على المقاعد المخصصة للقائمة.