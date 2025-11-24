وزير الداخلية: استنفار أمني يضمن انتخابات تليق باسم مصر.. والعملية الانتخابية تسير بشكل منتظم (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 نوفمبر 2025 02:28 مساءً - صرح اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على هامش الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب، بأن أجهزة وزارة الداخلية في حالة استنفار قصوى لتأمين المواطنين وتوفير الأجواء الملائمة لسير العملية الانتخابية بالشكل الذي يليق بالدولة المصرية.

وأكد توفيق أن جميع المحافظات تشهد استقرارًا أمنيًا، وأن مجريات العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم داخل مختلف اللجان على مستوى الجمهورية، مشددًا على التزام الوزارة بتوفير المناخ الآمن الذي يتيح للمواطنين ممارسة حقهم الدستوري بكل سهولة ويسر.

