وزير الداخلية يدلي بصوته في انتخابات النواب 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 نوفمبر 2025 02:28 مساءً - أدلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، صباح اليوم الاثنين، بصوته في انتخابات مجلس النواب داخل لجنته الانتخابية.

وجاءت مشاركة الوزير في إطار حرصه على أداء الواجب الوطني، وسط إجراءات تنظيمية مميزة داخل اللجنة الانتخابية.

وأكد توفيق أن كافة أجهزة وزارة الداخلية في حالة استنفار قصوى لتأمين المواطنين وتهيئة الأجواء المناسبة لسير العملية الانتخابية بالشكل الذي يليق بالدولة المصرية، بما يتيح للمواطنين الإدلاء بأصواتهم في مناخ آمن.

