باسم يوسف عن ردود الفعل بعد حلقته الأولى: 'أنا مش بتاع زمان'

أحمد جودة - القاهرة - واصل الإعلامي باسم يوسف الحديث عن المحطات الفارقة في حياته، خلال اللقاء الثاني من حواره مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج كلمة أخيرة عبر قناة ON.

وكشف باسم يوسف كيف تلقى ردود الفعل على الحلقة الأولى من لقاءه في برنامج كلمة أخيرة التي كشف فيها العديد من الأسرار حول فترة غيابه عن مصر.

وقال باسم يوسف: "فيه ردود أفعال كتير، وكنت متوقع يكون فيه ردود أفعال مختلفة، لكن أكتر حاجة مش هقول ضحكتني، هقول استغربتها، يقولك إيه ده! ده مش باسم، باسم اتغير مش زي ما هو.. معلش يعني كلنا أخبارنا إيه؟.. 11 سنة عدت على الناس كلها والناس هتفضل زي ما هي!.. أيوة أنا معدتش باسم بتاع 2011. أنا واحد عنده 51 سنة، عندي حياة مختلفة وظروف مختلفة وأفكار مختلفة ومستمتع إني بتغير وبتعلم حاجات كتير.. مصر نفسها بتتغير والظروف والأحاسيس بتتغير".

وأضاف باسم يوسف: “أنا مقدر وممتن إن الناس عايزة باسم بتاع البرنامج، وفي الحقيقة الناس مش عاوزة باسم ولا البرنامج، الناس عاوزة تشوف الترمومتر رايح فين واللقاء رايح فين. والاتجاه رايح فين..هيتكلم ولا لا؟ هيقول ولا لا؟.. لأسباب تانية بره البرنامج”.