لينا شاماميان تكشف عن كواليس مسيرتها الفنية في "ست ستات"

أحمد جودة - القاهرة - تحل المطربة لينا شاماميان ضيفة على برنامج "ست الستات" الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي، يوم غد الأربعاء في السادسة مساءً على قناة "dmc".

لينا شاماميان تكشف كواليس مسيرتها الفنية

وتتحدث لينا شاماميان خلال الحلقة عن مسيرتها الفنية وأسلوبها الموسيقي الذي يمزج بين الأغاني الشعبية والأوروبية والجاز، بالإضافة إلى محطات مهمة في رحلتها الفنية والإنسانية.

تفاصيل حياة لينا شاماميان

وتكشف لينا شاماميان عن تفاصيل من حياتها الشخصية والعديد من المواقف الإنسانية التي تعرضت لها.