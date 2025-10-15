نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صبري عبد المنعم يخرج من أزمته الصحية ويؤكد عودته للفن قريبًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة



أعاد الفنان القدير صبري عبد المنعم الطمأنينة إلى قلوب جمهوره بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى المستشفى، حيث خضع للفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة قبل أن يغادر المستشفى ويعود إلى منزله بعد تحسن حالته بشكل واضح.

وقد عبّر صبري عبد المنعم عن سعادته بتحسن صحته مؤكدًا أنه يعيش الآن فترة نقاهة بسيطة داخل منزله، موضحًا أن حالته مستقرة وأن الأطباء طمأنوه على انتظام ضربات القلب، مشيرًا إلى أنه سيستكمل العلاج في المنزل حتى يستعيد كامل عافيته خلال الأيام المقبلة.



وكان الفنان القدير قد لفت الأنظار خلال تكريمه في مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري بدورته الثامنة، بعد ظهوره جالسًا على كرسي متحرك أثناء استلام التكريم، حيث غلبت عليه مشاعر التأثر والامتنان لما لمسه من حب وتقدير من زملائه والجمهور، مؤكدًا أن هذا التكريم جاء تتويجًا لمسيرته الطويلة في عالم الفن والمسرح. وقد شهدت لحظته المؤثرة تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدر اسمه التريند بعد كلمات صادقة خرجت من القلب، عبّر فيها عن امتنانه لكل من دعمه وسأل عنه في محنته الصحية.



وأكد صبري عبد المنعم أنه لم يبتعد عن الفن أو يعتزل كما أشيع، بل يعيش فترة راحة قصيرة استعدادًا للعودة القريبة إلى الساحة الفنية بعد أن يستعيد كامل نشاطه، مشددًا على أن الفن بالنسبة له هو الحياة وأنه لا يستطيع الابتعاد عنه مهما كانت الظروف.

كما تحدث عن ابنته مريم التي بدأت السير على خطاه في عالم التمثيل، متمنيًا لها مستقبلاً مشرقًا ونجاحًا يليق باسمها وباسم عائلته الفنية.



ويُعد صبري عبد المنعم أحد أبرز وجوه الدراما والسينما المصرية، وقدّم خلال مسيرته الطويلة عشرات الأعمال التي تركت بصمة مميزة في ذاكرة الجمهور، وكان آخر ظهور له على شاشة السينما من خلال فيلم في عز الظهر الذي يُعرض حاليًا في دور العرض محققًا تفاعلًا إيجابيًا من الجمهور والنقاد على حد سواء.

