نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو سعد يبدأ مرحلة جديدة بـ«من أول وجديد».. عودة قوية بمسلسل خارج السباق الرمضاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان عمرو سعد لبدء تصوير مسلسله الجديد من أول وجديد خلال الأيام المقبلة، في خطوة فنية تحمل الكثير من الطموح والتحدي، حيث قرر صُنّاع العمل عرضه خارج الموسم الرمضاني عبر إحدى المنصات الإلكترونية، ليخوض سعد تجربة مختلفة عن المعتاد.

المسلسل من تأليف وإخراج حسين المنباوي، ويشارك في بطولته الفنانة إنتصار ومها نصار، في توليفة تجمع بين الدراما الاجتماعية والجرعة التشويقية المعتادة في أعمال عمرو سعد، وسط ترقب جماهيري كبير لما سيقدمه في هذه التجربة الجديدة.





نجاح «سيد الناس» يفتح الطريق

جاء هذا المشروع بعد النجاح الكبير الذي حققه عمرو سعد في رمضان الماضي من خلال مسلسل سيد الناس، الذي قدّم فيه شخصية "جارحي" في دراما مليئة بالأسرار والمفاجآت، بعدما انقلبت حياته رأسًا على عقب عقب وفاة والده ودخوله في سلسلة من الصراعات المعقدة لحماية عائلته وماضيه الغامض.

العمل حقق ردود فعل واسعة وأكد استمرار عمرو سعد في حجز مكانة خاصة له بين نجوم الدراما المصرية بفضل أدائه المميز وقدرته على التنويع في الأدوار.





التحضير لـ«الريس» في رمضان 2026

بالتوازي مع ذلك، يواصل النجم عمرو سعد استعداداته لمسلسله الرمضاني الجديد لعام 2026، الذي يحمل اسم الريس، ومن المقرر أن يكون من إنتاج صادق الصباح، وتدور أحداثه في أجواء اجتماعية شعبية مليئة بالدراما الإنسانية والمواقف الواقعية التي تمس المجتمع المصري.





«الغربان».. انتظار العرض السينمائي

وفي السينما، يترقب الجمهور عرض فيلم الغربان الذي انتهى عمرو سعد من تصويره مؤخرًا، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم مي عمر، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، أحمد وفيق، والراحل جميل برسوم. الفيلم من تأليف وإخراج ياسين حسن، ومن المنتظر طرحه قريبًا في دور العرض، حيث يقدم عمرو سعد من خلاله تجربة مختلفة تمزج بين الإثارة والتشويق والدراما الإنسانية.





نجم لا يعرف التوقف

بهذه الأعمال المتنوعة بين الدراما والسينما، يثبت عمرو سعد أنه من أكثر الفنانين حرصًا على التطوير والتجديد، وأنه دائم البحث عن شخصيات جديدة تُثري مشواره الفني، وتؤكد قدرته على تقديم محتوى قوي ومؤثر يعيد الدراما المصرية إلى مكانتها المرموقة.