نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر.. ارتفاع محدود رغم تراجع الأونصة عالميًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر.. ارتفاع محدود رغم تراجع الأونصة عالميًا

يشهد سوق الذهب المصري حالة من المتابعة المكثفة من المواطنين والمستثمرين، مع ارتفاع الاهتمام بسعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025، خاصة بعد التغيرات الطفيفة التي ظهرت على أسعار الأعيرة المختلفة.

أسعار الجنيه الذهب اليوم في مصر



سجلت الجنيهات الذهب ارتفاعًا محدودًا في قيمتها خلال تعاملات صباح اليوم، بالرغم من تراجع سعر الأونصة في البورصة العالمية. وبلغ سعر الجنيه الذهب للشراء نحو 43320 جنيهًا، بينما وصل سعر البيع إلى 43720 جنيهًا داخل محال الصاغة المصرية.

أسعار نصف جنيهات الذهب

شهد نصف الجنيه الذهب أيضًا حراكًا سعريًا، حيث سجل عيار 21 من لازوردي 24425 جنيهًا، فيما سجل نصف الجنيه عيار 21 من شركة BTC نحو 23100 جنيه.

مصنعية الجنيه الذهب في مصر



تتراوح تكلفة مصنعية الجنيه الذهب داخل محلات الصاغة ما بين 200 و250 جنيهًا، بينما ترتفع داخل الشركات لتتراوح بين 400 و432 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم



سعر الذهب عيار 24: سجل 6188.5 جنيه للشراء، و6245.75 جنيه للبيع.

سعر الذهب عيار 21: ارتفع إلى 5415 جنيهًا للشراء، و5465 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 18: وصل إلى 4641.5 جنيه للشراء، و4684.25 جنيه للبيع.

سعر الأوقية عالميًا



شهدت الأوقية انخفاضًا طفيفًا في التداولات العالمية اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025، إذ سجلت نحو 4053.26 دولارًا للشراء و4053.63 دولارًا للبيع.

مصنعية الذهب في مصر



تختلف مصنعية المشغولات الذهبية حسب النوع والحجم، وتتراوح غالبًا بين 150 و200 جنيه للجرام.

نصائح قبل شراء الذهب



– متابعة تحديثات الأسعار بشكل يومي قبل اتخاذ قرار الشراء.

– مقارنة قيمة المصنعية بين أكثر من محل صاغة.

– اختيار الأعيرة الأكثر تداولًا مثل 18 و21 لتسهيل البيع مستقبلًا.

– مراعاة ظروف السوق والتقلبات الاقتصادية عند الاستثمار في الذهب.

تنويع الأسواق وتطوير الصناعة

أوضح رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية أن هذا الارتفاع الكبير في الصادرات جاء نتيجة استراتيجية شاملة اعتمدتها الشعبة وتركز على دراسة الأسواق المستهدفة بعناية لتوجيه الإنتاج بما يلبّي متطلبات المشترين الدوليين إلى جانب تنويع قاعدة الأسواق التصديرية عبر المشاركة في المعارض العالمية وتوسيع العلاقات التجارية مع دول آسيا وأوروبا والدول العربية بما يعزز حضور المنتج المصري في الأسواق الخارجية.