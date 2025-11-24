نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يشدد على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير البنية الأساسية للزراعة ومشروعات الدلتا الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025، مع عدد من المسؤولين التنفيذيين لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع الدلتا الجديدة، مع التركيز على تعظيم الاستفادة من الموارد المائية ورفع كفاءتها لدعم المشروعات القومية في الإنتاج الزراعي.

وأكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال البنية الأساسية للزراعة لضمان تحقيق طفرة ملموسة في هذا القطاع الحيوي.

متابعة الموقف التنفيذي لمشروع الدلتا الجديدة

حضر الاجتماع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء وليد محمد عارف، رئيس الهيئة الهندية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى العقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وتناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لأعمال المصدر الشمالي لمياه الري الخاصة بمشروع الدلتا الجديدة، والتي تعتبر من الركائز الأساسية لضمان توفير مياه الري بشكل فعال للمناطق الزراعية الجديدة، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في البنية الأساسية للزراعة

أوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي شدد على ضرورة متابعة كافة المستجدات المتعلقة بالمشروعات الزراعية، لا سيما مشروع الدلتا الجديدة، بالتعاون الوثيق بين الحكومة وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وأشار الرئيس السيسي إلى أهمية تعزيز مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير البنية الأساسية للزراعة، وإفساح المجال أمام المستثمرين لتحقيق طفرة في المشروعات الزراعية، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والمحاصيل الاستراتيجية التي تدعم الاقتصاد الوطني.