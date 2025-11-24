نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع الدلتا الجديدة وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025، مع عدد من المسؤولين التنفيذيين لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع الدلتا الجديدة.

وركز الاجتماع على تعظيم الاستفادة من الموارد المائية ورفع كفاءتها لدعم المشروعات القومية في مجال الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى استعراض أعمال المصدر الشمالي لمياه الري الخاص بالمشروع.

تفاصيل الاجتماع التنفيذي لمشروع الدلتا الجديدة

شهد الاجتماع حضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء وليد محمد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى العقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

متابعة الموقف التنفيذي للمشروع

أوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول آخر المستجدات في الموقف التنفيذي لمشروع الدلتا الجديدة، مع التركيز على تعظيم الاستفادة من الموارد المائية ورفع كفاءتها. وأكد المتحدث الرسمي أن هذا يأتي في إطار دعم المشروعات القومية الخاصة بالإنتاج الزراعي في مصر.

أعمال المصدر الشمالي لمياه الري

من بين الملفات التي تم استعراضها خلال الاجتماع، كان الموقف التنفيذي لأعمال المصدر الشمالي لمياه الري الخاص بمشروع الدلتا الجديدة، وهو أحد المكونات الرئيسية لضمان توفير مياه الري بشكل فعال لمناطق المشروع الزراعي الجديدة، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.