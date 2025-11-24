نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الذهب اليوم في مصر.. ارتفاع جديد بمنتصف تعاملات الاثنين 24 نوفمبر 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سعر الذهب اليوم في مصر.. ارتفاع جديد بمنتصف تعاملات الاثنين 24 نوفمبر 2025

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات خلال منتصف تعاملات الاثنين 24-11-2025، مقارنة ببداية التعاملات، وذلك وفقًا لتصريحات نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب سابقًا.

سعر الذهب في مصر اليوم



ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3653 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 18 سجل 4697 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا – صعد إلى 5480 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 24 وصل إلى 6262 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب



سجل الجنيه الذهب 43840 جنيهًا، مع اختلاف طفيف بين التجار، وهو ما يعادل قيمة الذهب الموجود داخله.

أسعار سبائك الذهب



سعر سبيكة الذهب 10 جرام بلغ 62620 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام وصل إلى 313100 جنيه.

سعر أونصة الذهب (31.1 جرام من عيار 24) سجل نحو 194748 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا



ارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.11% ليصل إلى 4069 دولارًا للأونصة، وفق أحدث بيانات وكالة بلومبرج.

تنويع الأسواق وتطوير الصناعة

أوضح رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية أن هذا الارتفاع الكبير في الصادرات جاء نتيجة استراتيجية شاملة اعتمدتها الشعبة وتركز على دراسة الأسواق المستهدفة بعناية لتوجيه الإنتاج بما يلبّي متطلبات المشترين الدوليين إلى جانب تنويع قاعدة الأسواق التصديرية عبر المشاركة في المعارض العالمية وتوسيع العلاقات التجارية مع دول آسيا وأوروبا والدول العربية بما يعزز حضور المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

كما أشار إلى أن الشعبة تعمل على رفع جودة المشغولات الذهبية لتتماشى مع المعايير العالمية إضافة إلى دعم البحث والتطوير في مجالات التصميم والتصنيع وتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فضلًا عن إنشاء مراكز تدريب متخصصة لتأهيل العمالة المحلية بما يدعم تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والدولي.

تحسين الخدمات اللوجستية وتعزيز التنافسية

أكد رئيس شعبة الذهب أن تبسيط الإجراءات اللوجستية وتقليل البيروقراطية يمثلان عنصرين أساسيين في خطة دعم المصدرين مع استهداف تحقيق نمو سنوي لا يقل عن 15% في صادرات المشغولات الذهبية حتى عام 2030 وذلك ضمن رؤية طموحة تسعى إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة الذهب والمجوهرات بما يضمن الحفاظ على مستويات التصدير المرتفعة ووضع القطاع على مسار مستدام للنمو.

توقعات تصديرية تاريخية

وتوقع واصف أن تتجاوز صادرات القطاع حاجز 7.050 مليار دولار بنهاية عام 2025 لتسجل أعلى مستوى تصديري في تاريخ صناعة الذهب والمجوهرات في مصر مشددًا على أهمية التوسع في تصدير المشغولات الذهبية بدلًا من السبائك وزيادة انتشار المشغولات المصرية عالميًا من خلال الاستعانة بمكاتب تسويق دولية إذا لزم الأمر خاصة أن الصناعة المحلية شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة وأصبحت قادرة على المنافسة بقوة في الأسواق العالمية.