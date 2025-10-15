نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسمين رحمي تشعل مواقع التواصل بأجواء مرحة في كواليس مسلسلها الجديد وتكشف عن تفاصيل مثيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة



أثارت الفنانة الشابة ياسمين رحمي حالة من التفاعل الكبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شاركت جمهورها مجموعة صور مميزة من كواليس تصوير مسلسلها الجديد، وسط أجواء مفعمة بالحماس والبهجة بين فريق العمل.

وظهرت ياسمين رحمي في الصور برفقة عدد من أبطال العمل، منهم كريم الحسيني وصلاح الدالي وعبدالمنعم رياض، إلى جانب مخرجه محب وديع، ومؤلفته رأفت رضا، حيث بدا واضحًا الانسجام الكبير بين أفراد الفريق وروح الصداقة التي جمعتهم خلف الكاميرا، وهو ما انعكس على تعليقات الجمهور التي غلب عليها الحماس والتشويق لمتابعة المسلسل المنتظر.

ونشرت ياسمين الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، معلقة بكلمات عبّرت من خلالها عن سعادتها البالغة بالمشاركة في هذا العمل الجديد، مؤكدة أن التجربة تحمل طابعًا خاصًا ومختلفًا عن أعمالها السابقة، مشيرة إلى أن العمل يقدم قصة إنسانية واجتماعية تدور في إطار من الدراما والتشويق، يتخللها العديد من المواقف المؤثرة والمفاجآت.

وقد حظي المنشور بتفاعل واسع من متابعي ياسمين رحمي وزملائها في الوسط الفني الذين حرصوا على تهنئتها، متمنين لها مزيدًا من النجاح والتألق، خاصة بعد سلسلة من الأدوار التي أثبتت من خلالها قدرتها على التنوع في الأداء والانتقال السلس بين الكوميديا والدراما.

ويُعد هذا المسلسل خطوة جديدة ومهمة في مسيرة ياسمين رحمي الفنية، إذ تسعى من خلاله لتقديم شخصية مختلفة ومليئة بالتفاصيل الإنسانية، ضمن عمل يشارك فيه نخبة من الفنانين الشباب والنجوم الذين يجمعهم هدف واحد هو تقديم عمل يليق بالجمهور المصري والعربي.

وبحسب ما جاء في منشور الفنانة، فإن المسلسل من إنتاج تويست ميديا twist.mena، في تعاون جديد يُتوقع أن يضيف إلى رصيد الشركة التي أصبحت خلال السنوات الأخيرة من أبرز شركات الإنتاج في الساحة الفنية.

ومع تصاعد التفاعل عبر السوشيال ميديا، ينتظر الجمهور الإعلان الرسمي عن اسم العمل وتفاصيل عرضه خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات بأن يكون من أبرز المنافسين في السباق الرمضاني القادم، لما يضمه من وجوه محبوبة وقصة مشوقة تجمع بين الواقع والدراما الإنسانية العميقة.

