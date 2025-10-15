نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يسرا تكشف سرًا لأول مرة: سمير صبري أنقذني بعد الحادث وأعادني للحياة الفنية في المقال التالي

في لحظة صريحة ومليئة بالمشاعر، كشفت النجمة الكبيرة يسرا عن جانب إنساني مؤثر من حياتها، حيث تحدثت عن أزمتها الصحية الصعبة التي مرت بها في بدايات مشوارها الفني، مؤكدة أن الفنان الراحل سمير صبري كان السبب الحقيقي وراء عودتها للساحة بعد الحادث الذي تعرضت له وتسبب في تشوه وجهها مؤقتًا.



وقالت يسرا خلال لقائها في برنامج "121": "سمير صبري هو اللي وقف جنبي وأنا في أسوأ لحظات حياتي، لما حصلت الحادثة ووشي اتفتح، كل الناس خافت إلا هو، أصرّ إني أرجع وأشتغل تاني، كان مؤمن بيا أكتر من نفسي، وفضل جنبي طول الوقت وأنا بعمل عمليتين في خلال 36 ساعة".

وأضافت: "عمري ما هنسى وقفته، هو اللي شجعني أواجه الناس من تاني، وكان سبب كبير في رجوعي للنجاح بعد ما كنت فقدت الأمل، كمان خلصني من شخصية كانت بتضايقني جدًا في حياتي".

وخلال اللقاء، تطرقت يسرا للحديث عن الشهرة، وكشفت عن رأيها في تأثيرها على حياة الفنان قائلة: "اللي يقول إن الشهرة بتضايقه وهو لسه فيها، يبقى كداب، هو عاوز يفضل مشهور، أنا بشوف إن الجمهور بيحبني من غير شروط، وده حب عظيم مقدرش أستهين بيه، لكن لازم يكون في حدود، حياتك الشخصية مش ملك لحد، بس اللطافة مع الناس دي أقل حاجة نرد بيها على حبهم".



وفي سياق آخر، عبّرت يسرا عن فخرها الكبير بدور مصر في وقف الحرب بقطاع غزة، مشيدة بالجهود التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل السلام والاستقرار في المنطقة، قائلة: "أنا بشكر الرئيس السيسي من قلبي على كل اللي بيعمله، الراجل ده أوفى بوعوده وفرحنا كبيرة، وثقتي في حبه لبلده عظيمة جدًا، ومفيش مصري مش حاسس بده".



وبين الذكريات والمواقف الإنسانية والسياسية، أثبتت يسرا أنها لا تزال نموذجًا للفنانة الصادقة التي تجمع بين الرقي والوفاء والوعي الوطني، لتؤكد أن النجومية الحقيقية لا تُقاس فقط بالأعمال، بل بالمواقف والقلوب التي تظل صادقة رغم مرور السنين.

