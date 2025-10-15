نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاء عامر تشيد بدور مصر في قمة شرم الشيخ: "السيسي يتحرك بحكمة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الفنانة وفاء عامر عن فخرها واعتزازها بالدور الذي تقوم به مصر على الساحة الإقليمية والدولية، وذلك تعليقًا على قمة شرم الشيخ التي عُقدت بمشاركة عدد من قادة العالم لبحث سبل إنهاء الحرب في غزة ووضع حدٍ لمعاناة الشعب الفلسطيني.

منشور وفاء عامر

ونشرت وفاء عامر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشورًا أكدت فيه أن مصر كانت وما زالت صمام الأمان في المنطقة، مشيرة إلى أن القيادة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتحرك دائمًا بحكمة ومسؤولية من أجل وقف نزيف الدم، وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في العيش بسلام وأمان.

وأضافت الفنانة أن مواقف مصر ثابتة لا تتغير مهما تبدلت الظروف، فهي دائمًا تقف إلى جانب القضايا العربية العادلة، وخاصة القضية الفلسطينية التي تمثل جوهر الصراع في المنطقة، وتابعت مؤكدة أن رسالة مصر للعالم كانت ولا تزال واضحة وصريحة: "مصر كانت ومازالت صمام الأمان في المنطقة،

وبقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتتحرك بكل حكمة ومسؤولية علشان توقف نزيف الدم وتحافظ على حق الشعب الفلسطيني في السلام والحياة".

وتابعت: "مواقف ثابتة لا تتغير، ورسالة واضحة: لا سلام دون عدالة، ولا استقرار دون دولة فلسطينية".

واختتمت وفاء عامر حديثها بدعواتها للسلام العادل والشامل، مؤكدة أن التحركات المصرية في القمة تجسد دور مصر التاريخي في حفظ الأمن والاستقرار، وتؤكد مكانتها الريادية في الدفاع عن قضايا الأمة العربية ودعم الشعوب المظلومة في سعيها نحو الحرية والسلام.

