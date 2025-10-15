هايدي هشام تكتب: "سيبتلي قلبي" لـ أنغام تعتبر القاضية لجمهورها

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت الفنانة أنغام منذ أسابيع احدث أغنياتها وهي أغنية "سيبتلي قلبي" الذي اعتبرها الجمهور عودة قوية لها بعد أزمتها الصحية الأخيرة.

وبعد طرح الأغنية انهالت التعليقات الإيجابية عليها وتبين مدي حماس الجمهور للأغنية وتعلقه الكبير بالموضوع التي تطرحه أنغام بالأغنية حيث أنها تبين حالة الحب الكبيرة من طرف واحد لشخص تركها وترك قلبها "بيتكسر" مثلما وصفت أنغام بالأغنية.

وجاءت تعليقات الجمهور على الأغنية أنها من أكثر الأغاني التي شغلت مكانة كبيرة بقلوبهم وأن لها علامة خاصة وذلك بسبب الحالة التي يعيشها المستمع عندما يسمع تلك الأغنية ويعيش داخل حالتها.

وكانت أكثر التعليقات المُلفتة للإنتباه هو " أغنية سيبتلي قلبي دي القاضية يا أنغام" والحقيقة أن هذه الأغنية هي تعتبر القاضية بالفعل لما تحمله من مشاعر صادقة ووصف صحيح لما يشعره الشخص عندما يري أن شريكه الآخر قد تركه وقد عاش حياته وهو عالق بالمنتصف، وكان صوت وإحساس أنغام اصدق ما يعبر عن تلك الحالة.

وقد شرحت أنغام باحساسها العالي هذا الشعور من خلال المقطع الآتي:

"وافتكر إنك بقى ليك، دُنيا لوحدك واتحسّر، إحساسى ده بإيه يتفسر، مانت خلاص سيبتلي قلبي، سيبتلي قلبي

قلبي قلبي قلبي، سيبتلي قلبي قلبي قلبي، يا عيني قلبي بيتحسّر

بقى ليك ناسك وحياتك، بقى مية حاجه بتِلهيك، ليك ناسك وحياتك، بقى مية حاجه بتِلهيك، وأنا مش بنساك وحياتك

وحياتي دي واقفه عليك، سبحان اللي مفكرني، سبحان اللي منسيك".





واستطاعت الأغنية أن تُحلق في سماء التريندات والمشاهدات حيث أنها تخطت حاجز الـ 3 مليون مشاهدة وذلك في أقل من شهر واحد.

وأغنية "سيبتلي قلبي" هي من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي.