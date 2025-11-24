الوطنية للانتخابات : لن نسمح بتجاوزات فى الدعاية الانتخابية أمام لجان الاقتراع

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 نوفمبر 2025 12:32 مساءً - عقدت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى أحمد بندارى، مؤتمر صحفى منذ قليل، للإعلان عن آخر مستجدات تصويت المصريين بالداخل بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

وأجرى القاضى أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات اتصالات عبر الفيديوكونفرانس مع رؤساء لجان المتابعة، فى محافظات المرحلة الثانية لتأكد من سير العمل بانتظام.

وشدد القاضى أحمد بندارى على جميع رؤساء اللجان المتابعة بضرورة رصد أي مخالفات تخص الدعاية الانتخابية أمام اللجان، مشيرا إلى أن الهيئة لن تسمح بأى تجاوز للدعاية الانتخابية فى محيط اللجان، وفى حال رصد أي شكوى يجب إخطار الهيئة فورا لعرضها على مجلس إدارة الهيئة، واتخاذ اللازم بشأنها.

ونبه القاضى أحمد بندارى بضرورة عدم تغيير مقار اللجان الفرعية، بعد ورود شكوى من بعض الأحزاب بهذا الشأن.

وقال المستشار خالد ممدوح رئيس لجنة المتابعة بالقليوبية أن المحافظة بها 500 لجنة وانتظم العمل فيها منذ الساعة التاسعة صباحا وفتحت آخر لجنة الساعة 9.45 صباحا ولم ترد اى شكوى سواء من المرشحين أو الناخبين.

وأوضح المستشار محمد قمرة رئيس لجنة المتابعة بدمياط أن العملية الانتخابية تسير بسهولة ويسر دون أى معوقات.

وأكد المستشار أسامة شمردل رئيس لجنة المتابعة فى شمال القاهرة على أن اللجان فتحت فى مواعيدها وهناك إقبال كثيف على بعض اللجان وتم الدفع بمنسقين لتسهيل دخول وخروج الناخبين.

فيما قال المستشار أسامة عبد الظاهر رئيس لجنة المتابعة فى الشرقية إن هناك كثافة كبيرة من الناخبين فى لجنة رقم 12 الزقازيق وتم التنسيق لتنظيم عملية الدخول والخروج.

المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

وبدأ اليوم المصريون بالداخل في التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، في 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة انتخابية، يتنافس فيها بالنظام الفردى 1316 مرشحا وقائمة بقطاعى القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وشرق الدلتا.

وتُجرى عملية الاقتراع على مدار يومى الاثنين والثلاثاء، على أن يستمر عمل اللجان في استقبال الناخبين من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وتكون ساعة الراحة من الثالثة عصرًا وحتى الرابعة مساءً.

محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب:

وتضم محافظات المرحلة الثانية كلا من:

1- القاهرة والتي ضمت 19 دائرة انتخابية بها 205 مترشحين.

2- القليوبية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية بها 71 مترشحًا.

3- الدقهلية والتي ضمت 10 دوائر انتخابية بها 288 مترشحًا.

4- الغربية والتي ضمت 7 دوائر انتخابية بها 140 مترشحًا.

5- المنوفية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية بها 125 مترشحًا.

6- كفر الشيخ والتي ضمت 4 دوائر انتخابية بها 88 مترشحًا.

7- الشرقية والتي ضمت 9 دوائر انتخابية بها 253 مترشحًا.

8- دمياط والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 39 مترشحًا.

9- بورسعيد والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 20 مترشحًا.

10- الإسماعيلية والتي ضمت 3 دوائر انتخابية بها 36 مترشحًا.

11- السويس، والتي ضمت دائرة انتخابية يتنافس بها 18 مترشحًا.

12- جنوب سيناء، والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 15 مترشحًا.

13- شمال سيناء والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 12 مترشحًا.

نظام القائمة بانتخابات مجلس النواب مخصص لها 142 مقعدًا

ترشحت قائمة واحدة في دائرتين مخصصتين للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة بعدد 40 مرشحا وقائمة بعدد 102 مرشح)