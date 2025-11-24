رؤساء لجان المتابعة بانتخابات النواب: نتعامل مع الكثافات بشكل سريع

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 نوفمبر 2025 12:32 مساءً - اجرى القاضى أحمد بندارى رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات اتصالا عبر الفيديوكونفرانس مع رؤساء اللجان العامة ولجان المتابعة في دوائر المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وذلك لإطلاع الرأي العام على فتح اللجان وبدء التصويت في اليوم الاول من عملية الاقتراع بالمرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب.

من جانبه قال المستشار أحمد رئيس لجنة المتابعة بالقاهرة ، إنه يتم متابعة إجراءات الفتح هناك انتظام في اللجان والأمور هادئة ومستقرة، ماعدا لجنة 5 تم فتحها بعد الموعد في الساعة العاشرة وعشرة صباحًا، وهناك بعض الكثافات يتم التعامل معها، وسيتم متابعة العملية الانتخابية لحين انتهاء آخر ناخب من التصويت.

وأكد المستشار أحمد أبو عمره رئيس لجنة المتابعة في محافظة بالإسماعيلية، أن اللجان بدأت في إجراءات الغلق، وأن هناك كثافة في اللجنة 26 قنطرة شرق، وتم الدفع بزميل لسحب الكثافات بعد توجه رئيس اللجنة العامة.

وقال المستشار هشام عبد المجيد رئيس لجنة متابعة الانتخابات في محافظة بورسعيد، إنه يتم الآن متابعة أعمال اللجان في المحافظة، التي فتحت في موعدها، وأن معظم اللجان تشهد كثافات كبيرة من المواطنين.

وقال المستشار أسامة عبد الظاهر رئيس لجنة المتابعة في محافظة الشرقية، إننا نتابع إجراءات فتح اللجان، وتم إبلاغنا بوجود كثافات في لجنة 12 بالزقازيق، وتم التعامل مع الكثافات ، وأن جميع اللجان عملت في الموعد المحمد مستمرون في المتابعة لحين الانتهاء من إجراءات الغلق باليوم الأول من التصويت.

المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

وبدأ اليوم المصريون بالداخل في التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، في 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة انتخابية، يتنافس فيها بالنظام الفردى 1316 مرشحا وقائمة بقطاعى القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وشرق الدلتا.

وتُجرى عملية الاقتراع على مدار يومى الاثنين والثلاثاء، على أن يستمر عمل اللجان في استقبال الناخبين من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وتكون ساعة الراحة من الثالثة عصرًا وحتى الرابعة مساءً.

محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب:

وتضم محافظات المرحلة الثانية كلا من:

1- القاهرة والتي ضمت 19 دائرة انتخابية بها 205 مترشحين.

2- القليوبية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية بها 71 مترشحًا.

3- الدقهلية والتي ضمت 10 دوائر انتخابية بها 288 مترشحًا.

4- الغربية والتي ضمت 7 دوائر انتخابية بها 140 مترشحًا.

5- المنوفية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية بها 125 مترشحًا.

6- كفر الشيخ والتي ضمت 4 دوائر انتخابية بها 88 مترشحًا.

7- الشرقية والتي ضمت 9 دوائر انتخابية بها 253 مترشحًا.

8- دمياط والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 39 مترشحًا.

9- بورسعيد والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 20 مترشحًا.

10- الإسماعيلية والتي ضمت 3 دوائر انتخابية بها 36 مترشحًا.

11- السويس، والتي ضمت دائرة انتخابية يتنافس بها 18 مترشحًا.

12- جنوب سيناء، والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 15 مترشحًا.

13- شمال سيناء والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 12 مترشحًا.

نظام القائمة بانتخابات مجلس النواب مخصص لها 142 مقعدًا

ترشحت قائمة واحدة في دائرتين مخصصتين للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة بعدد 40 مرشحا وقائمة بعدد 102 مرشح)