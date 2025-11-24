ضربات أمنية متواصلة لضبط تجار العملة غير الشرعية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 نوفمبر 2025 12:32 مساءً - استمراراً للضربات الأمنية الموجهة لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد، فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن 8 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.