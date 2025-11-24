حزب المؤتمر: انطلاق أعمال الغرفة ومتابعة اليوم الأول من التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 نوفمبر 2025 12:32 مساءً -

انطلقت صباح اليوم أعمال غرفة عمليات انتخابات حزب المؤتمر بالمقر الرئيسي للحزب بالقاهرة الجديدة، وذلك بالتزامن مع بدء عملية التصويت في اليوم الأول من المرحلة "الثانية" لانتخابات مجلس النواب 2025. وقد عقدت الغرفة اجتماعها بكامل تشكيلها برئاسة الأستاذ أحمد خالد ممدوح نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، ، وبحضور أعضاء غرفة العمليات المركزية.

وبدأت الغرفة فور انعقادها في متابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة عبر التواصل المباشر مع مرشحي الحزب، وكذلك غرف العمليات الفرعية بمحافظات المرحلة الثانية، وذلك لضمان سير العملية بسهولة وتذليل أية عقبات قد تواجه مندوبي الحزب أمام اللجان.

وتؤكد غرفة العمليات أنها في حالة انعقاد دائم، وتواصل متابعتها الدقيقة لمرشحي الحزب على مدار الساعة طوال أيام التصويت، لضمان سلامة العملية الانتخابية في جميع الدوائر التي يخوضها الحزب خلال المرحلة الثانية .

ويُذكر أن حزب المؤتمر يخوض انتخابات المرحلة الثانية بـ 21 مرشحًا، منهم 19 مرشحًا على المقاعد الفردية في ٩ محافظات، و2 بالقائمة الوطنية.

وتجدد غرفة عمليات حزب المؤتمر التزامها الكامل بدعم مرشحي الحزب حتى انتهاء العملية الانتخابية، مع التأكيد على الالتزام بالقانون والتعليمات المنظمة للهيئة الوطنية للانتخابات.