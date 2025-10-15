بدء العد التنازلي.. تعرف علي موعد عرض فيلم السادة الأفاضل

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت الشركة المنتجة لفيلم «السادة الأفاضل» العد التنازلي لطرحه في دور العرض، بعد إطلاق الإعلان الرسمي الذي حقق تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط ترقب جماهيري كبير لعودة النجم محمد ممدوح في عمل كوميدي اجتماعي جديد.

موعد عرض فيلم السادة الأفاضل

ومن المقرر أن يُعرض الفيلم في سينمات مصر يوم 22 أكتوبر الجاري، على أن ينطلق في جميع دور العرض العربية يوم 30 أكتوبر، ليكون أحد أبرز الأفلام المنتظرة في موسم الخريف السينمائي.

البرومو التشويقي لـ فيلم السادة الأفاضل

البرومو التشويقي كشف أحداث مثيرة ومليئة بالمفارقات، أبرزها وفاة الفنان بيومي فؤاد في بداية الأحداث، حيث يجسد شخصية تاجر آثار تُفجّر وفاته سلسلة من المواقف الكوميدية والصراعات بين عائلتين متناقضتين في الطباع والحياة.

وتدور قصة الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي حول الصراع بين عائلتين؛ الأولى من إحدى القرى ويقودها محمد ممدوح وأشرف عبدالباقي، والثانية من سكان القاهرة تضم طه دسوقي، محمد شاهين، وهنادي مهنا، في مزيج من المواقف الساخرة والدراما العائلية.

أبطال فيلم السادة الأفاضل

السادة الأفاضل من إخراج كريم الشناوي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وعبد الرحمن جاويش، ويشارك في بطولته كل من محمد ممدوح، طه دسوقي، أشرف عبدالباقي، بيومي فؤاد، انتصار، ومحمد شاهين، هنادي مهنا، دنيا ماهر، علي صبحي، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، وآخرين.

اخر اعمال محمد ممدوح

ويُعرض لـ محمد ممدوح حاليًا في السينمات فيلم هيبتا 2، الذي تدور أحداثه حول قصة إنسانية معاصرة تلتقي فيها التكنولوجيا مع اختياراتنا ومشاعرنا، لتلعب دورًا محوريًا في تشكيل العلاقات العاطفية في عصرنا الحالي، داعيًا الجمهور إلى التساؤل حول معنى الحب والمشاعر كما نعيشها اليوم، ويسلط الضوء على كونهم العامل المشترك مهما اختلفت الأزمنة والوسائل.