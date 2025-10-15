شاهد مواعيد العرض والقنوات الناقلة لـ مسلسل سلمى

القاهرة - محمد ابراهيم - مسلسل سلمى يتصدر الترند بعد عرض حلقاته على شاهد

تصدر مسلسل "سلمى" قوائم الترند على مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض أولى حلقاته، حيث لاقت القصة الإنسانية المؤثرة وأداء الأبطال إعجاب الجمهور. المسلسل يُعرض عبر منصة "شاهد" من الأحد إلى الخميس أسبوعيًا، الساعة 8 مساءً، كما يُعرض على قنوات CBC وCBC دراما وMBC1، ويتكون من 90 حلقة.

أبطال المسلسل:



يشارك في بطولة المسلسل مرام علي، نيقولا معوض، ستيفاني عطا الله، تقلا شمعون، طوني عيسى، نيكولاس دانيال، سعد مينا، مجدي مشموشي، رنا كرم، نانسي خوري، وسام صباغ، نتاشا شوفاني، وغيرهم. السيناريو والحوار من تأليف لبنى مشلح ومي حايك.

قصة المسلسل:



تدور أحداث المسلسل حول "سلمى" (التي تجسدها مرام علي)، وهي امرأة تواجه تحديات الحياة اليومية وتصارع من أجل تحقيق أحلامها والتغلب على الصعاب. تستعرض القصة علاقاتها الأسرية والاجتماعية، وكيفية تأثير الظروف المحيطة على قراراتها.

تفاعل الجمهور:



المسلسل حظي بمتابعة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر المشاهدون عن إعجابهم بالقصة والأداء التمثيلي. كما تصدرت الحلقات الأولى قوائم المشاهدة على منصة "شاهد"، مما يعكس نجاح العمل في جذب الجمهور.

مواعيد العرض:

منصة "شاهد": من الأحد إلى الخميس، الساعة 8 مساءً.

قناة CBC: مواعيد متفاوتة.

قناة CBC دراما: مواعيد متفاوتة.

قناة MBC1: مواعيد متفاوتة.

ختامًا



يُعتبر مسلسل "سلمى" إضافة مميزة للدراما العربية، ويُتوقع أن يستمر في جذب المشاهدين خلال الحلقات القادمة. إذا كنت من محبي القصص الإنسانية المؤثرة، فإن هذا المسلسل يستحق المتابعة.

