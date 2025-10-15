اليوم موعد عرض مسلسل المرسي النسخة السعودية من علي مر الزمان

القاهرة - محمد ابراهيم - العرض الأول لمسلسل المرسى



يستعد الجمهور الخليجي لمتابعة العرض الأول لمسلسل "المرسى" عبر منصة "شاهد" وقناة MBC1، في عمل درامي ضخم مستوحى من دراما تركية شهيرة، لكنه أُعيدت صياغته بالكامل ليعكس القيم والعادات السعودية بأسلوب محلي واقعي.

تفاصيل إنتاج مسلسل المرسى



يمتد العمل إلى 90 حلقة، ويُعد من أضخم إنتاجات الموسم الحالي، وهو من تأليف علاء حمزة، بمتابعة درامية لـ "لبنى مشلح"، وإخراج المخرج التركي فكرت قاضي أوغلو، وتحت إشراف عام من سارة دبوس.

يجمع المسلسل نخبة من أبرز نجوم الدراما في السعودية والخليج، في مزيج يجمع بين الأداء القوي والسرد الإنساني العميق.

أبطال مسلسل المرسى وأدوارهم



يؤدي الفنان عبدالمحسن النمر شخصية سلطان، وهو قبطان سفينة يتسم بالحزم والصرامة في البحر، لكنه يعيش صراعًا داخليًا. ورغم قيادته القوية، إلا أنه يفتقر إلى الحضور العاطفي داخل أسرته، مما يخلق فجوة بينه وبين عائلته.

ويقول النمر إن الدور يمثل تجربة مختلفة في مسيرته، إذ يجسد شخصية متناقضة تجمع بين القوة والضعف، والقيادة والأنانية، مضيفًا أن سلطان "قائد في البحر لكنه ضائع في بيته".

ميلا الزهراني في دور نوال



تجسد النجمة ميلا الزهراني شخصية نوال، وهي امرأة قوية ومندفعة، تقع في حب سلطان وتخوض صراعًا للحفاظ عليه مهما كان الثمن.

تصف الزهراني الشخصية بأنها مليئة بالتناقضات بين الحب والانتقام، مشيرة إلى أن نوال "تحب بعمق وتكره بخطر".

وأكدت الزهراني أن النسخة السعودية من "المرسى" تبتعد عن الطابع التركي التقليدي، وتقدّم معالجة أكثر واقعية للبيئة السعودية المعاصرة، مركزة على العلاقات الإنسانية والعاطفية في سياق اجتماعي محافظ.

عائشة كاي في دور خولة



أما عائشة كاي فتجسد شخصية خولة، الزوجة الأولى لسلطان، التي كرّست حياتها لعائلتها قبل أن تنهار علاقتها الزوجية إثر اكتشافها خيانته. تصف خولة بأنها "امرأة طيبة مخلصة تواجه قسوة الواقع بعد أن يخذلها أقرب الناس إليها".

وترى كاي أن طول الحلقات أتاح مساحة أكبر لتطور الشخصيات بعمق، وقالت إن "خولة تمثل شريحة كبيرة من النساء اللواتي يجدن أنفسهن مضطرات لإعادة بناء حياتهن بعد الخيانة".

قصة مسلسل المرسى



تدور أحداث المسلسل حول صراعات إنسانية وعائلية ناتجة عن تعدد العلاقات الزوجية وخيانة الثقة، حيث يعيش سلطان حياة مزدوجة بين زوجته الأولى خولة وزوجته الثانية نوال، فيما تحاول أسرته التكيف مع واقع جديد تتشابك فيه العواطف والقرارات الصعبة.

نجوم مسلسل المرسى



يشارك في بطولة "المرسى" أيضًا: أحمد شعيب، أصايل، عزام النمري، نايف خلف، حكيم جمعة، عزيز غرباوي، محمد شامان، آلاء شاكر، تركي الشدادي، سارة الحربي، سارة اليافعي، تركي الكريديس، رها فهد، ناصر العقيل، أسامة العنزي، والطفل عبدالعزيز الشريف، إلى جانب خالد البريكي وأسمهان توفيق.