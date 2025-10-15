نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دنيا سمير غانم تتصدر تاريخ السينما المصرية بأعلى إيراد نسائي في “روكي الغلابة” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دنيا سمير غانم تتربع على عرش شباك التذاكر.. "روكي الغلابة" يحطم الأرقام القياسية

حققت النجمة دنيا سمير غانم إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق في السينما المصرية، بعدما تصدرت قائمة أعلى البطلات النسائية تحقيقًا للإيرادات من خلال فيلمها الجديد "روكي الغلابة"، الذي تجاوزت إيراداته حاجز الـ60 مليون جنيه منذ انطلاق عرضه بدور العرض السينمائية.

ويُعد هذا الرقم الأكبر في تاريخ السينما المصرية لعمل تتصدره فنانة كبطلة مطلقة، لتؤكد دنيا من خلاله قدرتها على الجمع بين جماهيرية الكوميديا العائلية والتأثير التمثيلي المتميز الذي ما دام ميّز مسيرتها الفنية.

ويستعد الفيلم لتحقيق نجاح جديد على مستوى المنصات الرقمية، حيث من المقرر أن يُعرض عبر منصة "يانغو بلاي" غدًا الأربعاء 16 أكتوبر، بعد تحقيقه نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في شباك التذاكر، ليُتاح أمام جمهور أوسع داخل مصر والوطن العربي.

ويشارك دنيا سمير غانم بطولة الفيلم كل من محمد ممدوح (تايسون)، محمد ثروت، محمد رضوان، إلى جانب مجموعة مميزة من ضيوف الشرف أبرزهم: إيمي سمير غانم، أحمد سعد، أوس أوس، مريم الجندي، وأحمد الفيشاوي.

الفيلم من تأليف كريم يوسف وندى عزت، وإنتاج محمد أحمد السبكي، الذي يجدد تعاونه الناجح مع دنيا بعد عدد من المشاريع الناجحة، منها مسلسلا "جت سلمية" وعايشة الدور" اللذان تصدّرا نسب المشاهدة في المواسم الرمضانية الماضية، إضافة إلى المسرحيتين الجماهيريتين "أنستونا" و"مكسّرة الدنيا".

أما الإخراج فيحمل توقيع المخرج المبدع أحمد الجندي، الذي قدّم العمل برؤية سينمائية تجمع بين الطابع الكوميدي والإحساس الإنساني، في تجربة جديدة تؤكد أن دنيا سمير غانم أصبحت رقمًا صعبًا في شباك التذاكر المصري والعربي.