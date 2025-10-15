تفاصيل الحلقة الخامسة من مسلسل "لينك": تصاعد درامي وأحداث مشوقة

القاهرة - محمد ابراهيم - شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل "لينك" تطورات درامية مثيرة وجرعة عالية من التشويق، حيث تبدأ الأحداث بنقل زياد (سليم الترك) بعد تعرضه للضرب على يد شادى ومجموعة من أصدقائه في الجامعة بسبب غيرتهم من قربه من صديقته، ليُنقل بعدها إلى المستشفى في حالة حرجة.

يسارع والده بكر (سيد رجب) وأسما (رانيا يوسف) جارتهم، ومعهما ابنتها لينا (صوفيا)، وسعاد (فرح الزاهد) وزوجها كريم (العمري)، إلى المستشفى للاطمئنان عليه، في مشهد إنساني يعكس تلاحم العلاقات رغم التوترات الخفية بين الشخصيات.

لاحقًا، تصطحب أسما ابنتها لينا لمقابلة عريس محتمل في أحد النوادي، لكنها تتفاجأ هناك بظهور شيرين، جارتها السابقة في الكومباوند الذي كانت تقيم فيه، ما يعيد إلى السطح خلافات قديمة بينهما ويشعل الأجواء من جديد.

من ناحية أخرى، تتفاقم الأزمة بين سعاد (فرح الزاهد) وزوجها كريم (العمري) بعد انتشار صورة غامضة لها على طريق السويس، ما يدفعه لاتهامها بالخيانة في لحظة انفعال، لتدخل علاقتهما في منعطف حاد يُنذر بتطورات أكثر درامية في الحلقات القادمة.

الحلقة الخامسة من "لينك" جاءت غنية بالتفاصيل، وسريعة الإيقاع، تجمع بين المشاعر الإنسانية والتوتر الدرامي، لتؤكد استمرار المسلسل في جذب اهتمام المشاهدين وتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة على منصة WATCH IT.

مواعيد عرض مسلسل لينك

وتعرض حلقات مسلسل "لينك" من السبت إلى الاربعاء، عبر قناة DMC في تمام الساعة 7:00 مساءً، مع إعادة في الساعة 2 صباحًا والساعة 9 من اليوم التالي.

أما على قناة DMC Drama، تعرض الحلقة في تمام الساعة 11 مساءً، مع إعادتها في أوقات صباحية ومسائية متعددة، وهو ما أتاح الفرصة للمشاهدين لمتابعة الحلقات في الوقت المناسب.

يشارك في بطولة العمل سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد، هيثم نبيل، وتامر فرج، والمسلسل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

المسلسل يُعد من الأعمال المنتظرة ضمن خطة عرض "الأوف سيزون"، ويعالج موضوعًا معاصرًا يمس شرائح متعددة من الجمهور، بأسلوب كوميدي إنساني.