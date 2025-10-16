نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسعاد يونس تستضيف هشام جمال وليلى زاهر في حوار تليفزيوني بعد الزواج في المقال التالي

تستعد الفنانة والإعلامية إسعاد يونس لاستضافة النجم هشام جمال والفنانة ليلى أحمد زاهر في حلقة خاصة من برنامجها "صاحبة السعادة" على قناة dmc، والمقرر عرضها يوم الأحد المقبل. وتعد هذه الحلقة أول لقاء تليفزيوني يجمع الزوجين بعد زواجهما، حيث يناقشان خلاله كواليس حفل زفافهما المميز، وأعمالهما المشتركة، والعلاقة الفنية والإنسانية التي تجمعهما.

يشارك هشام جمال في اللقاء أسرار نجاحاته الأخيرة وتفاصيل مشاريعه المقبلة، بينما تكشف ليلى زاهر عن تجربتها الفنية معه وما اكتسبته من خبرة خلال التعاون بينهما، إلى جانب لحظات خاصة من كتب كتابهما وزواجهما تُعرض لأول مرة.

كما يسلط البرنامج الضوء على المواهب الشابة في حلقة يوم الاثنين، حيث يستضيف الموزع الموسيقي مادي، والمطرب الشاب محمد جمال، والصوت الجديد جميلة، بالإضافة إلى مؤلفة قصة هند من مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، ضمن فقرة مخصصة لتقديم الجيل الجديد من المبدعين الذين ساهم هشام جمال في دعمهم ودخولهم الساحة الفنية.

تأتي هذه الحلقة ضمن استراتيجية برنامج "صاحبة السعادة" لدعم المواهب الشابة واستعراض أبرز النجاحات في المشهد الفني المعاصر، بأسلوب يجمع بين المتعة والإلهام.



تركز الحلقة أيضًا على الجانب الفني لمسيرة هشام جمال وليلى زاهر، حيث يتحدثان عن أبرز أعمالهما المشتركة وما تعلموه من كل تجربة فنية، إضافة إلى خططهما المستقبلية في مشاريع فنية جديدة، وكيف يسعى كل منهما لدعم الآخر في مسيرته المهنية. وتسلط الحلقة الضوء على الكيمياء الفنية بينهما، والتي انعكست على نجاح أعمالهما ورضا الجمهور عن أدائهما المشترك.

كما تستعرض الحلقة تجربة هشام جمال في اكتشاف ودعم المواهب الشابة، حيث يتحدث عن الجيل الجديد من الفنانين الذين قدمهم للساحة الفنية، وكيف يسعى لتوفير الفرص لهم للتميز، وهو ما يتجلى في فقرة البرنامج المخصصة لعرض المواهب الجديدة، لتكون منصة تجمع بين الخبرة والطاقات الصاعدة في المشهد الفني المصري.



تتميز الحلقة أيضًا بأسلوبها الحواري المميز الذي يمزج بين الفكاهة والجدية، حيث تقدم إسعاد يونس أسئلة صريحة ومواضيع شيقة تتيح للنجمين التعبير بحرية عن آرائهما ومشاعرهما، مما يجعل الحلقة تجربة ممتعة ومفيدة للمشاهدين. كما تستعرض الحلقة أيضًا بعض اللقطات الكواليسية من كواليس الأعمال الفنية، لتمنح الجمهور رؤية أعمق حول كيفية تعاون الفنانين وتفاعلهم داخل مواقع التصوير، ما يضيف بعدًا إنسانيًا وحقيقيًا للحلقة.

