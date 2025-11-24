نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- إقبال كثيف بلجنة مدرسة عباس العقاد في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت لجنة مدرسة عباس العقاد بالقاهرة، صباح اليوم الاثنين، إقبالًا مكثفًا من الشباب والفتيات الذين حرصوا على التواجد منذ الصباح للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

وتستمر عملية الاقتراع على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، حيث تعمل اللجان على استقبال الناخبين من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، مع تخصيص ساعة راحة من الثالثة وحتى الرابعة عصرًا، لتسهيل سير العملية الانتخابية بشكل منتظم.

وتشمل المرحلة الثانية 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة انتخابية، ويتنافس فيها بالنظام الفردي 1316 مرشحًا، بالإضافة إلى قائمة واحدة على قطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وشرق الدلتا، تحت مسمى "القائمة الوطنية من أجل مصر".

ويأتي هذا الإقبال تعبيرًا عن حرص الشباب والفتيات على ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة الفاعلة في اختيار ممثليهم في البرلمان الجديد.