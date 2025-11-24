نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة الوطنية للانتخابات: انتظام التصويت بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، عن انتظام العمل في اللجان الفرعية بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 منذ الساعة التاسعة صباحًا، مؤكدة استمرار استقبال الناخبين حتى الساعة التاسعة مساءً، مع تمكين آخر من يتواجد داخل الحرم الانتخابي من الإدلاء بصوته.

وذكرت الهيئة أنها ستعقد مؤتمرًا صحفيًا لاحقًا لإطلاع الرأي العام على مستجدات اليوم الأول من التصويت ومتابعة سير العملية الانتخابية، مؤكدة حرصها على ضمان سير الاقتراع بحرية ونزاهة.

تفاصيل المرحلة الثانية والدوائر المشاركة

بدأ اليوم المصريون بالداخل في التصويت بالمرحلة الثانية، التي تشمل 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة انتخابية.

ويتنافس في هذه المرحلة 1316 مرشحًا بالنظام الفردي، إلى جانب قائمة واحدة للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر، موزعة على قطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وشرق الدلتا.

وتضم محافظات المرحلة الثانية:

القاهرة – 19 دائرة انتخابية، 205 مترشحين

القليوبية – 6 دوائر، 71 مترشحًا

الدقهلية – 10 دوائر، 288 مترشحًا

الغربية – 7 دوائر، 140 مترشحًا

المنوفية – 6 دوائر، 125 مترشحًا

كفر الشيخ – 4 دوائر، 88 مترشحًا

الشرقية – 9 دوائر، 253 مترشحًا

دمياط – دائرتان، 39 مترشحًا

بورسعيد – دائرتان، 20 مترشحًا

الإسماعيلية – 3 دوائر، 36 مترشحًا

السويس – دائرة واحدة، 18 مترشحًا

جنوب سيناء – دائرتان، 15 مترشحًا

شمال سيناء – دائرتان، 12 مترشحًا

ويخصص نظام القوائم 142 مقعدًا، حيث ترشحت قائمة واحدة في دائرتين، الأولى بعدد 40 مرشحًا، والثانية بعدد 102 مرشح.

وتأتي هذه المرحلة في إطار تنظيم الاقتراع على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، مع تخصيص ساعة للراحة من الثالثة حتى الرابعة عصرًا، لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وانتظام لكافة الناخبين.