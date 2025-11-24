نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حشود كبيرة للناخبين في المطرية مع انطلاق التصويت بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت لجان الانتخابات في المطرية، صباح اليوم الاثنين، توافدًا كبيرًا من المواطنين منذ الساعات الأولى لانطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث اصطف الناخبون في طوابير منظمة أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الدستوري الهام.

وفتحت اللجان أبوابها أمام الناخبين في دائرتي المطرية وعين شمس التابعة لمحافظة القاهرة، لاستقبال الأصوات من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 24 و25 نوفمبر 2025، مع تخصيص ساعة راحة من الثالثة إلى الرابعة عصرًا.

انتظام العملية الانتخابية داخل اللجان



وقد انتظم العمل داخل اللجان الفرعية، حيث قام القضاة بالإشراف على فتح اللجنة وتوثيق الإجراءات في محاضر رسمية، والتأكد من سلامة صناديق الاقتراع والأدوات المستخدمة.

وبعد التأكد من بيانات الناخب في كشوف الانتخابات، يحصل الناخب على بطاقتي اقتراع للإدلاء بصوته، واحدة للنظام الفردي والأخرى للقائمة الانتخابية، ويتم التصويت خلف الستار لضمان السرية.

تواصل الانتخابات على مستوى الجمهورية



وتعد هذه المرحلة جزءًا من انتخابات مجلس النواب التي تشمل 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية و5287 لجنة انتخابية، حيث يتنافس 1316 مرشحًا بالنظام الفردي، إلى جانب القائمة الوطنية من أجل مصر في دائرتين مخصصتين للقوائم.

كما شهدت اللجان مشاركة نسائية قوية، مع حرص الشباب والفتيات على ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة الفاعلة في اختيار ممثليهم في البرلمان الجديد، بما يعكس حيوية التفاعل الشعبي مع الاستحقاق البرلماني.