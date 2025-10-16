نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسنت شوقي وأسماء جلال تخطفان الأنظار قبل انطلاق مهرجان الجونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة بسنت شوقي جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، صورة جديدة جمعتها بصديقتها الفنانة أسماء جلال من داخل الطائرة، أثناء توجههما إلى مدينة الجونة للمشاركة في فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي 2025، المقرر إقامته في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر الجاري.

وظهرت بسنت وأسماء بإطلالة أنيقة وعفوية، حيث نالت الصورة إعجاب جمهور ومتابعيهما الذين عبّروا عن حماسهم لمتابعة إطلالاتهما خلال أيام المهرجان.

وفي سياق متصل، أعلن مهرجان الجونة السينمائي رسميًا عن تشكيل لجان تحكيم مسابقاته المتنوعة، التي ستتولى تقييم الأفلام المشاركة في فئات الأفلام الروائية الطويلة، والوثائقية، والقصيرة، إلى جانب جائزة النجمة الخضراء وجائزة شبكة نتباك الخاصة بأفضل فيلم آسيوي.

وتترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة النجمة الكبيرة ليلى علوي، إحدى أبرز أيقونات السينما المصرية والعربية، والتي تمتلك مسيرة فنية حافلة تضم أكثر من 70 فيلمًا و18 مسلسلًا و9 مسرحيات. وقد تعاونت خلال مشوارها مع كبار المخرجين مثل يوسف شاهين في فيلم «المصير» وشريف عرفة في «يا مهلبية يا» ورأفت الميهي في «قليل من الحب كثير من العنف».

وتضم اللجنة في عضويتها أيضًا:

جيونا أ. نازارو، المدير الفني لمهرجان لوكارنو السينمائي في سويسرا، وأحد أبرز الأسماء في المشهد السينمائي الأوروبي المعاصر.

إلى جانب مجموعة من صناع السينما العالميين وأصحاب الخبرات في مجالات الإخراج والإنتاج والنقد الفني، ممن سيضفون بوجودهم ثقلًا فنيًا على الدورة الجديدة من المهرجان.



وتشهد نسخة هذا العام من مهرجان الجونة مشاركة واسعة من نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية، وسط توقعات بأن تكون الدورة الثامنة من أقوى الدورات في تاريخ المهرجان، من حيث تنوع العروض وتواجد المواهب الشابة والاحتفاء بالقضايا الإنسانية والبيئية من خلال الفن.