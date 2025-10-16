نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العد التنازلي يبدأ.. الجونة السينمائي يضع لمساته الأخيرة استعدادًا لليلة الافتتاح المبهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد مدينة الجونة الساحرة الليلة لاستقبال نخبة من نجوم مصر والوطن العربي والعالم على السجادة الحمراء، في حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي 2025، وسط أجواء من الحماس والترقب لواحدة من أهم الفعاليات السينمائية في المنطقة.

وقد وضعت إدارة المهرجان اللمسات الأخيرة على تفاصيل الحفل الذي يشهد هذا العام مزيجًا من الأناقة والفن، إلى جانب حضور فني وإعلامي ضخم ينتظر انطلاق الحدث الذي طال انتظاره بعد فترة من التحضيرات المكثفة.

«عيد ميلاد سعيد» يفتتح المهرجان

اختارت إدارة المهرجان الفيلم المصري «عيد ميلاد سعيد» للمخرجة سارة جوهر ليكون فيلم الافتتاح، في خطوة تعكس دعم المهرجان لصناعة السينما المحلية والمواهب النسائية خلف الكاميرا.



والفيلم من تأليف محمد دياب وسارة جوهر، وبطولة نخبة من النجوم بينهم: نيللي كريم، حنان مطاوع، شريف سلامة، حنان يوسف، تايسون، علي صبحي، حازم إيهاب، جهاد حسام الدين، خديجة أحمد، فارس عمر، وضحى رمضان، ومن إنتاج أحمد الدسوقي، أحمد بدوي، وأحمد عباس.

لجان تحكيم قوية تضم رموزًا من العالم

تترأس النجمة ليلى علوي لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، في لجنة تضم أسماء لامعة من مختلف القارات:

جيونا أ. نازارو (المدير الفني لمهرجان لوكارنو – سويسرا)

رشيد مشهراوي (المخرج والمنتج الفلسطيني الفرنسي)

كاني كوشروتي (الممثلة الهندية الشهيرة)

ناهويل بيريز بيسكايارت (الممثل الأرجنتيني المعروف).



أما لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة فيرأسها المخرج الفرنسي نيكولا فيليبير، وتضم كلًا من:

أسماء المدير (المخرجة المغربية)

سونا كارابوغوسيان (الناقدة الأرمينية)

محمد سعيد أوما (المدير التنفيذي لـ Documentary Africa)

هالة جلال (المخرجة والمنتجة المصرية).



بينما يترأس مهدي فليفل لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، بمشاركة نخبة من صناع السينما الدوليين، من بينهم:

أندريا جاتوبولوس (المخرج والمنتج الإيطالي)

جولييت كانو (مبرمجة أسبوع النقاد في مهرجان كان)

سعاد بشناق (المؤلفة الموسيقية الأردنية الكندية)

مصطفى الكاشف (مدير التصوير والمنتج المصري).



وتضم لجنة تحكيم جائزة النجمة الخضراء التي تحتفي بالأفلام الداعمة لقضايا البيئة كلًا من:

جانا وهبة (المنتجة اللبنانية)

مي الغيطي (الممثلة والناشطة المصرية)

نيكلاس إنغستروم (المدير الفني لمهرجان كوبنهاغن للأفلام الوثائقية – الدنمارك).

