مفاجأة.. كانت ستغنيها "شيرين" أحمد زعيم.. يواصل نجاحه ويطرح "مابكدبش"

أحمد جودة - القاهرة - يواصل النجم أحمد زعيم، تثبيت مكانته الفنية، وتقديمه لأعماله الغنائية المميزة، التى بدأها مع نهاية العام الماضى، ويطرح الأن أغنيته الرومانسية الجديدة " مابكدبش"، من ألحانه وإنتاجه، وكلمات الشاعر المعروف محمد عاطف، وتوزيع موسيقى وميكس وماستر عمرو الخضرى، وتم تنفيذها وإخراجها بطريقة الــ Ai للمخرج محمد شحاتة.



كشف زعيم عن مفاجأة خاصة بأغنية "مابكدبش"، بقوله: الأغنية دى ليها معزة خاصة جدا عندى.. كتبها الشاعر محمد عاطف، بصدق وإحساس عميق، مستندًا إلى مشاعره الحقيقية.. وعندما انتهيت من تلحينها كنت أريد أن تغنيها الفنانة شيرين عبد الوهاب، خصوصا بعدما تعاونا من قبل وغنت من ألحانى أغنية "هو ده" وأيضا أغنية "ابتسمت"، وبالفعل استمعت إليها شيرين وأعجبت بها جدا وقالت لى: "الأغنيه دى محدش هيغنيها غيرى".



ويضيف زعيم: ولكن بعد فتره طويلة ظلت الأغنية كما هى ولم تتقدم أى خطوة!.. وكانت تراودنى كثيرا فى احلامى، وأسمعها مع نفسى كل يوم، وخطفنى فيها جملة "حلمت أنا بيك"، "ودى حاجة فعلا حصلت معايا لأن زوجتى، اتجوزتها بعد ماحلمت بيها رغم إنى مكنتش أعرفها ولا هي تعرفني.. فكانت القسمة والنصيب والقدر من خلال حلم".



ويتابع زعيم: تقابلت مع الشاعر محمد عاطف وقلت له "نفسى أغني الأغنية دى.. وياريت تكلم الفنانه شيرين وتطلب منها إنى أغنيها.. قال لى ياريت.. فتحدث عاطف مع شيرين وأوضح لها حبى وارتباطى بالأغنية، فاقتنعت ورحبت ووافقت.. وبدأت بالفعل منذ فترة فى إعدادها وتنفيذها، مع الموزع الموسيقى عمرو الخضرى الذى أضاف لها جمال بتوزيعاته وفواصله الموسيقية الجميلة، وأتوقع لها ان تحقق نجاحا كبيرا بين الجمهور.



وعلى جانب آخر.. عبر المطرب والملحن أحممد زعيم عن سعادته، بعد حصوله على جائزة أحسن مطرب شاب فى حفل مهرجان دير جيست 2025 عن أغنية "حب تانى"، كلمات محمد يونس، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وميكس وماستر خالد سند، وإخراج أحمد علاء الجندى، وإشراف وتنفيذ saro، وإنتاج el adevino.

وقال زعيم: من الحاجات اللى كنت مبسوط بيها جدا لانى تعبت وقت تنفيذ الأغنيه وتصويرها أنا ومدير اعمالى هانى صارو وكل فريق العمل وقتها اللى لغاية دلوقت بنتعب سوا ومبسوطين جدا بهذا النجاح.. وأيضا سعدت بنجاح أغنيتى الثانية "هد حيل" كلمات محمد يونس، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى أحمد المغربى، ميكساج وماسترينج ماهر صلاح، ومن إخراج عمر أيمن.

أعمال أحمد زعيم القادمة



وعن أعماله القادمة قال زعيم: "الفتره الجايه ان شاء الله هتلاقونى مع الفنانه اليسا والفنان هانى شاكر والفنان رحمة رياض والفنان وائل جسار وغيرهم.. وخلال الفترة المقبلة هيكون فيه عمل آخر أنا خلاص مش هغيب تانى.. وفيه أعمال دراميه لأفلام ومسلسلات بصوتى الفتره الجايه ان شاء الله".. تقول كلمات أغنية "مابكدبش":

مابكدبش أمَّا بفضل أقول

حلمت أنا بيك سنين ياما

أنا في أحضان عيونك دول

من الدنيا دي بتحامى

بدأت أتأكِّد إن حياتي من غيرك ولا تتعاش

دي فرحة قلبي مالقيتهاش إلَّا معاك

ماكنتش أعرف إن الحب بيعلِّي كده الإحساس

نسيت الدنيا دي والناس وأنا ويَّاك

حبيبي إنت إبتسامتك عيد

وهمساتك بموت فيها

غلاوتك كل لحظة تزيد

عن اللحظة اللي قبليها