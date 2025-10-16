نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المدير التنفيذي عمرو منسي يتألق على السجادة الحمراء ويكشف سر نجاح مهرجان الجونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت منذ قليل فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، وسط أجواء فنية عالمية وبحضور لافت لنجوم السينما من مصر والعالم، الذين تألقوا على السجادة الحمراء في واحدة من أبرز الليالي المنتظرة على الساحة الفنية.

وشهد الافتتاح حضور المدير التنفيذي للمهرجان عمرو منسي وزوجته، والفنان كمال الباشا، والمنتجة ماريان خوري المدير الفني للمهرجان، والمخرجة هالة خليل، والناقد طارق الشناوي، إلى جانب كوكبة من صناع السينما والإعلاميين.

وخلال ظهوره على السجادة الحمراء، أكد عمرو منسي أن مهرجان الجونة يواصل دعمه الكبير للمواهب الشابة من خلال برنامج “سيني جونة”، الذي يفتح الأبواب أمام المبدعين الجدد لتطوير مشاريعهم السينمائية. وأضاف أن الفضل في استمرارية المهرجان ونجاحه يعود إلى المهندس نجيب وسميح ساويرس وانتشال التميمي، صاحب فكرة المهرجان منذ بدايته.

وتكرّم إدارة المهرجان هذا العام النجمة منة شلبي بمنحها جائزة الإنجاز الإبداعي تقديرًا لمسيرتها الفنية المتميزة وأدوارها المؤثرة في السينما المصرية والعربية. كما تستضيف الدورة الثامنة النجمة العالمية كيت بلانشيت كضيفة شرف المهرجان، حيث يتم تكريمها بجائزة “بطلة الإنسانية” تقديرًا لعطائها الفني والإنساني على مستوى العالم.

وتتضمن الدورة الجديدة عرض نحو 70 فيلمًا من مختلف أنحاء العالم، تشمل أفلامًا روائية طويلة ووثائقية وقصيرة.

وتشارك السينما المصرية بقوة هذا العام من خلال خمسة أفلام في مسابقات المهرجان، إلى جانب فيلم الافتتاح "هابي بيرث داي"، واستضافة العرض الخاص لفيلم "السادة الأفاضل" قبل طرحه في دور العرض يوم 22 أكتوبر الجاري.

كما أعلن المهرجان عن تشكيل لجان التحكيم للدورة الثامنة، حيث تترأس الفنانة ليلى علوي لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ويشاركها كل من جيونا نازارو، رشيد مشهراوي، كاني كوشروتي، وناهويل بيريز بيسكايارت.



ويرأس لجنة الأفلام الوثائقية الطويلة المخرج الفرنسي نيكولا فيليبير، وتضم في عضويتها أسماء المدير، سونا كارابوغوسيان، محمد سعيد أوما، وهالة جلال.



أما لجنة الأفلام القصيرة فيرأسها مهدي فليفل، بمشاركة أندريا جاتوبولوس، جولييت كانو، سعاد بشناق، ومصطفى الكاشف.



وتضم لجنة النجمة الخضراء كلًا من جانا وهبة، مي الغيطي، ونيكلاس إنغستروم، بينما تشكلت لجنة الاتحاد الدولي للنقاد (فيبريسي) من أمنية عادل، باميلا كوهين، وراماشاندران بيشارات، وتترأس لجنة جائزة نتباك المخرجة آن ديمي جيرو، بمشاركة جان مارك ثيروان وهالة خليل.