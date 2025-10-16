نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر درة لـ النهار:' "الست لما" بيتكلم عن مشاكل الستات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقام بعد قليل حفل افتتاح الدورة الثامنة لمهرجان الجونة بمدينة الجونة.

وكان أبرز الوافدين على الريد كاربت الفنانة درة، هنا شيحة، عمرو منسي، ماريان خوري، بوسي شلبي، لميس الحديدي.

قالت درة على هامش المهرجان في تصريح تليفزيوني عن فيلم “ الست لما”:' فيلم بيتكلم عن الستات وفي مواضيع درامية ومشاكل الستات وفيه ضيوف شرف كتير ورغم أن كل واحدة ليها قصة مختلفة إلا أن في صداقة وفي لحظات كوميدي ولحظات مؤثرة حبيت الكاست ويارب دا يظهر على الشاشة".

وتشهد الدورة الثامنة تكريم النجمة منة شلبي، حيث تُمنح جائزة الإنجاز الإبداعي تقديرًا لمسيرتها الفنية الحافلة وإسهاماتها المؤثرة في السينما المصرية والعربية، إذ تُمنح هذه الجائزة سنويًا لصناع السينما الذين تركت أعمالهم بصمة لا تُمحى في الذاكرة الفنية.

ويؤكد مهرجان الجونة السينمائي هذا العام على مكانته كأحد أبرز المهرجانات العربية والعالمية من خلال تنوع برامجه وثراء محتواه الفني، إلى جانب لجان التحكيم التي تضم نخبة من أهم صناع السينما على الساحة الدولية.