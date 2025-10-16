نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علاء الكحكي يعلنها:' انضمام يسرا لشبكة قنوات النهار في رمضان القادم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف علاء الكحكي مالك قنوات النهار خبر حصري أثناء حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته الـثامنة، لافتا إلى أنها ستكون موجودة بمسلسل رمضاني هذا العام ٢٠٢٦.

ولم يكشف عن تفاصيل العمل حتى الآن.

وتشهد الدورة الثامنة تكريم النجمة منة شلبي، حيث تُمنح جائزة الإنجاز الإبداعي تقديرًا لمسيرتها الفنية الحافلة وإسهاماتها المؤثرة في السينما المصرية والعربية، إذ تُمنح هذه الجائزة سنويًا لصناع السينما الذين تركت أعمالهم بصمة لا تُمحى في الذاكرة الفنية.

مهرجان الجونة السينمائي

ويعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.

وتشهد الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي العديد من المفاجآت، أبرزها حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت كضيفة شرف وحصولها على جائزة "بطلة الإنسانية، كما سيكرّم المهرجان منة شلبي بجائزة "الإنجاز الإبداعي"، كما يقيم المهرجان احتفالية خاصة بذكرى ميلاد يوسف شاهين، مع معرض بصرى مستوحى من فيلم "باب الحديد".