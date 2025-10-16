نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإطلالة أنيقة.. وصول ياسمينا العبد على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي في المقال التالي

لفتت الفنانة الشابة ياسمينا العبد الأنظار بإطلالة أنيقة على السجادة الحمراء في حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، المقام مساء اليوم الخميس، وسط حضور نخبة من نجوم وصناع السينما من مصر والعالم.

إطلالة ياسمينا العبد بمهرجان الجونة السينمائي

واختارت ياسمينا إطلالة راقية تجمع بين البساطة والأناقة، حيث تألقت بفستان لافت أبرز ملامحها الجذابة، مع مكياج ناعم وتسريحة شعر تناسب أجواء الحدث، ما جعلها محط اهتمام عدسات المصورين.

الفنانة ياسمينا العبد

ويعد ظهور ياسمينا العبد في المهرجان من الإطلالات المنتظرة، بعد تألقها في عدد من الأعمال الدرامية الأخيرة التي أثبتت بها حضورها القوي كأحد الوجوه الصاعدة في الدراما المصرية والعربية.

وتستمر فعاليات مهرجان الجونة السينمائي حتى 24 أكتوبر الجاري، حيث يُقام تحت شعار “سينما من أجل الإنسانية”، بمشاركة واسعة من صناع السينما من مختلف دول العالم.

تكريم منة شلبي في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

ويشهد حفل الافتتاح الليلة تكريم الفنانة منة شلبي بمنحها جائزة الإنجاز الإبداعي تقديرًا لمسيرتها المليئة بالأدوار المتميزة، وإسهامها الكبير في إثراء السينما المصرية والعربية، وهي الجائزة التي تمنح سنويًا للسينمائيين الذين تركوا بصمة لا تُنسى في الفن السابع.

كما اختارت إدارة المهرجان الفيلم المصري "عيد ميلاد سعيد" ليكون فيلم الافتتاح الرسمي، من تأليف محمد دياب وسارة جوهر وإخراج سارة جوهر، وبطولة نيللي كريم، حنان مطاوع، شريف سلامة، حنان يوسف، تايسون، علي صبحي، حازم إيهاب وغيرهم، في تجربة مصرية جديدة تحمل طابعًا إنسانيًا خاصًا.

وتترأس النجمة ليلى علوي لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، والتي تضم نخبة من صُنّاع السينما العالميين، من بينهم جيونا أ نازارو المدير الفني لمهرجان لوكارنو في سويسرا، والمخرج الفلسطيني الفرنسي رشيد مشهراوي، والممثلة الهندية كاني كوشروتي، والممثل الأرجنتيني ناهويل بيريز بيسكايارت.

أما لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة، فيرأسها المخرج الفرنسي نيكولا فيليبير، وتضم بين أعضائها المخرجة المغربية أسماء المدير، والناقدة الأرمينية سونا كارابوغوسيان، ومحمد سعيد أوما المدير التنفيذي لـ "ديكومنتري إفريقيا"، إلى جانب المخرجة والمنتجة المصرية هالة جلال.