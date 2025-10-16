نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلالات تخطف الأنظار.. درة وهنا شيحة وبوسي شلبي يزينّ افتتاح الجونة السينمائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت منذ قليل فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، وسط أجواء احتفالية مبهرة تجمع بين بريق النجوم وسحر السينما.

وشهدت السجادة الحمراء حضورًا لافتًا لعدد كبير من نجوم الفن والإعلام، من بينهم درة، هنا شيحة، ياسمينا العبد، بوسي شلبي، الناقد الفني طارق الشناوي، والمخرجة مريم نعوم، حيث خطفوا الأنظار بإطلالاتهم الأنيقة وحضورهم المميز في أولى لحظات الحدث السينمائي الأبرز في المنطقة.

ويواصل المهرجان في دورته الجديدة دعم الأصوات السينمائية العربية الصاعدة، إذ يشارك ضمن لجان التحكيم وصناع الأفلام عدد من الأسماء المبدعة التي أثرت المشهد السينمائي محليًا ودوليًا، من بينهم سعاد بشناق، المؤلفة الموسيقية الأردنية – الكندية التي تمتلك رصيدًا فنيًا يتجاوز 60 عملًا سينمائيًا، وعُرضت أعمالها في مهرجانات عالمية مثل فينيسيا ولوكارنو وبرلين، من أبرزها أفلام "رحلة 404" و"هوبال" و"جنائن معلقة".

كما يشارك أيضًا مصطفى الكاشف، مدير التصوير والمنتج المصري، الذي استطاع في فترة وجيزة أن يثبت نفسه كأحد أبرز المواهب السينمائية الشابة، بعد فوزه بجائزة أفضل إسهام فني في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن فيلم "19 ب"، ومشاركته المتتالية في مهرجان كان السينمائي بعدة أعمال مميزة منها "عيسى" و"قرية قرب الجنة" و"عائشة لا تستطيع الطيران".

ليلة افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة كانت بمثابة احتفاء بالسينما العربية وروح الإبداع، لتؤكد المدينة الساحرة من جديد أنها صارت ملتقى الفن والجمال وصناعة الحلم السينمائي.