نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سما المغربي: "لينك" يعيد دفء دراما زمان.. ولم العيلة حول الدراما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الفنانة سما المغربي عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "لينك"، مؤكدة أن العمل يحمل طابع خاص يذكر الجمهور بأجواء الدراما العائلية القديمة التي كان يجتمع حولها أفراد الأسرة يوميًا بشغف.

وقالت سما المغربي في تصريحاتها: "مسلسل لينك هو لكل العيلة، فيه دفء مسلسلات زمان اللي أهلنا كانوا بيستنوها كل يوم ويتعلقوا بيها. المسلسل فيه كل الأعمار، يعني أي فرد في العيلة صغير أو كبير هيستمتع بالحكاية، ويمكن كمان يشوف نفسه في شخصية من الشخصيات."

وأضافت أن المسلسل يقدم قضية واقعية جدًا وهي "النصب الإلكتروني"، مشيرة إلى أن هذا الموضوع يمس الجميع في الوقت الحالي، قائلة: "الموضوع مهم جدًا خصوصًا لأهالينا اللي لسه متعرفين على التكنولوجيا حديثًا، وكمان جيلنا مع كل فهمنا للتكنولوجيا معرضين للنصب برضه."

وكشفت سما المغربي أنها شخصيًا تعرضت لتجربة نصب إلكتروني، حيث قالت ضاحكة: "أنا نفسي اتعرضت للنصب الإلكتروني، أنا بعشق الفنان كاظم الساهر، ودخلت أحجز حفلة ليه من موقع كان منزل لينك الحجز، وحطيت تفاصيل الكارت، وللأسف طلع موقع مزيف واتسحبت كل الفلوس اللي في الكارت، الحمد لله مكنش مبلغ كبير زي بكر وأسما."

وفي ختام تصريحاتها، وجهت رسالة للجمهور قالت فيها: "لمّوا العيلة واستنوا المسلسل كل يوم الساعة ٧ زي زمان، هتستمتعوا بجد وهتقربوا من بعض أكتر زي ما إحنا استمتعنا وإحنا بنقدمه."

تفاصيل مسلسل «لينك»

يعرض مسلسل «لينك»، من السبت إلى الاربعاء، على شاشة قناة «DMC»، إلى جانب منصة «Watch It» الإلكترونية.

«لينك» من أبرز الأعمال الدرامية فى موسم الـ«Off Season»، خاصة أنه يقدم معالجة درامية عصرية لقضية النصب الإلكترونى، ومخاطر التكنولوجيا الحديثة على العلاقات الإنسانية والأسرية، من خلال حبكة مشوقة، تمزج بين الدراما الاجتماعية والإثارة الإنسانية.

يشارك في بطولة العمل سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد، هيثم نبيل، وتامر فرج، والمسلسل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، من إنتاج إيمالاين ايمان ابوالدهب واحمد بلال وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.