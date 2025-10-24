حفل زفاف حاتم صلاح يشعل السوشيال ميديا.. مصطفى غريب يسرق الأنظار برقصه والعروس تخطف القلوب

القاهرة - محمد ابراهيم -



تصدر حفل زفاف الفنان حاتم صلاح مؤشرات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد أن تحوّل الحفل إلى سهرة مليئة بالبهجة والضحك والمفاجآت، وسط حضور نخبة كبيرة من نجوم الفن الذين حرصوا على مشاركة العروسين أسعد لحظات حياتهما.

وشهد الحفل لحظة لفتت الأنظار بشدة، عندما صعد الفنان مصطفى غريب إلى ساحة الرقص ليشارك صديقه العريس الرقص وسط تفاعل كبير من الحضور، حيث انتشرت لقطاتهما بشكل واسع على مواقع التواصل، وتصدّر اسماهما الترند بفضل الأجواء المليئة بالطاقة والمرح.

كما تألق الفنان أحمد سعد بإحيائه للحفل بمجموعة من أشهر أغانيه مثل وسع وسع واليوم الحلو، ليشعل الأجواء بموسيقاه الحماسية وتصفيق النجوم، فيما ظهرت العروس بإطلالة أنيقة ناعمة خطفت بها الأنظار، وتداول الجمهور صورها بكلمات الإعجاب والدعاء للعروسين بحياة سعيدة.

يُذكر أن الفنان حاتم صلاح يعيش فترة نشاط فني ملحوظة، إذ انتهى مؤخرًا من تصوير فيلم برشامة بمشاركة هشام ماجد وريهام عبد الغفور وباسم سمرة ومصطفى غريب، كما يواصل تصوير فيلم السلم والتعبان (أحمد وملك) مع عمرو يوسف وأسماء جلال، بالإضافة إلى مشاركته في مسلسل إخواتي الذي عرض في موسم رمضان الماضي وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

