نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو يوسف بوجوه لا تُعد ولا تُحصى.. مفاجآت نارية في إعلان فيلم "السلم والثعبان" (لعب عيال) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشعل النجم عمرو يوسف مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرح الإعلان الرسمي لفيلمه الجديد «السلم والثعبان (لعب عيال)»، والذي أطلقته الشركة المنتجة مؤخرًا ليكشف عن عمل مختلف ومليء بالمفاجآت.

والإعلان قدّم للجمهور وجوهًا متعددة ومتناقضة لعمرو يوسف، ما بين الرومانسية والعصبية والتمرد، في مزيج أثار فضول المشاهدين وتساؤلاتهم حول الشخصية التي يجسدها في الفيلم.

الإعلان تضمن مشاهد رومانسية مكثفة جمعت عمرو يوسف بالنجمة أسماء جلال، صاحبة الأداء اللافت في السنوات الأخيرة، لتتصدر اللقطات مواقع التواصل بعد دقائق من طرحها، بينما خطف حضور النجم ظافر العابدين الأنظار بظهوره الغامض في بعض المشاهد، ما زاد من غموض الأحداث وتوق الجمهور لموعد العرض.

الفيلم من إخراج المبدع طارق العريان، الذي يعود من خلاله إلى معالجة إنسانية عميقة تسلط الضوء على العلاقات الزوجية وما يحيط بها من صراعات ومشاعر متناقضة، وذلك بقلم المؤلف أحمد حسني الذي كتب العمل بلغة تجمع بين الواقع والدراما.

ويشارك في البطولة أيضًا عدد كبير من النجوم، منهم ماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبد العزيز، وآية سليم، في توليفة تمزج بين الأجيال والخبرات لتقديم عمل متكامل على المستوى الفني والدرامي.

العمل يُعتبر خامس تعاون يجمع عمرو يوسف بالمخرج طارق العريان، بعد نجاحهما الكبير في ثلاثية «أولاد رزق» ومشاركته في حلقة «نمرة 2»، ما يجعل الجمهور في انتظار تجربة جديدة تحمل توقيع الثنائي الذي ما دام قدّم أعمالًا تركت بصمة قوية في السينما المصرية.

وبينما لم يُكشف بعد عن موعد عرض الفيلم بدور السينما، إلا أن الإعلان التشويقي وحده كان كافيًا لإشعال الحماس، مؤكدًا أن «السلم والثعبان (لعب عيال)» سيكون أحد أبرز أفلام الموسم المنتظر.