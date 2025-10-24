هاني رمزي يفجر مفاجأة: "غبي منه فيه 2" على الطريق... والزعيم مش الوحيد اللي طالب بيه

القاهرة - محمد ابراهيم -



كشف الفنان هاني رمزي عن مفاجأة أسعدت جمهوره ومحبي الكوميديا، بعد إعلانه رغبته القوية في تنفيذ الجزء الثاني من فيلمه الشهير «غبي منه فيه»، مؤكدًا أن المشروع لم يعد مجرد فكرة بل أصبح حلم جماهيري ينتظره الملايين.

وخلال لقائه في برنامج «كلام الناس» الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز على شاشة MBC مصر، قال رمزي بثقة: "في أمل كبير إننا نعمل الجزء التاني من غبي منه فيه، وده مش بس طلب الزعيم عادل إمام، ده طلب الناس كلها... والأولوية عندي دلوقتي هي غبي منه فيه 2، وأنا متأكد إنه هيكون أحسن من الأول".

الفيلم الأصلي الذي لا يزال حاضرًا في ذاكرة الجمهور، شارك في بطولته بجانب هاني رمزي كل من نيللي كريم، طلعت زكريا، وحسن حسني، واعتُبر عند عرضه واحدًا من أنجح أفلام الكوميديا في السينما المصرية، لما حمله من مواقف ساخرة وجرعة ضحك ممتدة حتى اليوم.

ويُعرف هاني رمزي بأنه أحد أبرز رموز الكوميديا في مصر والعالم العربي، إذ استطاع أن يمزج بين الضحك الذكي والقضايا الإنسانية، منذ بداياته على خشبة المسرح مع عمالقة الفن مثل محمد صبحي ووحيد سيف، مرورًا بمسرحياته الشهيرة «تخاريف»، «وجهة نظر»، «ألابندا»، و«كده أوكيه»، وصولًا إلى أفلامه التي تركت بصمة خاصة في ذاكرة المشاهدين.

ومع تصاعد حماس الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد هذا التصريح، يبدو أن العودة المنتظرة لفيلم «غبي منه فيه 2» قد تقترب فعلًا، لتعيد أجواء الضحك الأصيلة التي افتقدها عشاق الكوميديا منذ سنوات.