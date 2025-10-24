إيساف يحتفل بعيد ميلاده على إنستجرام.. فنان يصنع الأضواء بصوته وصدقه

القاهرة - محمد ابراهيم -



احتفل الفنان إيساف بعيد ميلاده على طريقته الخاصة، بنشر صورة عبر حسابه على موقع “إنستجرام”، وجّه من خلالها رسالة مليئة بالمشاعر والامتنان لكل من دعمه في مشواره الفني الطويل، مؤكدًا أن حب الناس هو المكسب الحقيقي في حياة أي فنان، وأن “العمر مش بعدد السنين.. العمر الحقيقي بعدد القلوب اللي بتحبك بصدق.”

الاحتفال لم يكن مجرد مناسبة عابرة، بل لحظة صادقة تذكّر فيها إيساف محطات مشواره، وتحدياته التي خاضها منذ بدايته في برنامج “ستار ميكر”، حين خرج من شاشة صغيرة يحمل حلمًا كبيرًا، واستطاع أن يتحول بصوته وإحساسه إلى حالة فنية مختلفة، لا تشبه أحدًا من جيله.

منذ ظهوره الأول، تميّز إيساف بقدرة نادرة على المزج بين الإحساس الشعبي والعزف على أوتار المشاعر، بصوت يحمل دفء الشارع ورقة المسرح في الوقت نفسه. لم يكن مجرد مطرب يؤدي أغنية، بل فنان يشعر بكل كلمة، ويعيش كل لحن كما لو كان يحكي جزءًا من حكاية عمره.

لم تكن أغانيه مجرد أعمال ناجحة، بل بصمات تركت أثرًا عند كل من مرّ بوجع أو حب أو اشتياق.

وما لا يعرفه كثيرون أن إيساف لم يكتف بالغناء، بل خاض تجربة التمثيل وأثبت فيها أنه لا يقل براعة أمام الكاميرا. ظهر بصدق الموهبة نفسها التي يحملها في صوته، يجيد التعبير بالنظرة والحركة كما يجيد التعبير بالنغمة والكلمة، فقدم أدوارًا إنسانية لامست الجمهور، ونال عنها إشادات النقاد.

إيساف من نوعية الفنانين الذين لم تغرِهم الأضواء السريعة، ولم يدخلوا سباق “التريند”، بل اختار أن يبقى في منطقته الخاصة: منطقة الفن النظيف، والموسيقى الهادفة، والصدق قبل أي شيء. لذلك ظل جمهوره وفيًا له، يشعر أن صوته مرآة لقلوبهم، وأن كل أغنية يقدّمها تشبههم أكثر مما تشبه موجات السوق العابرة.