نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو دياب يتألق في أجمل ليالي مهرجان الجونة.. والنجوم يغنون معه "بابا" و"خطفوني" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا كبيرا مساء أمس الخميس ضمن فاعليات مهرجان الجونة السينمائي.

حضر الحفل حشد كبير من الفنانين اللذين حرصوا على التواجد في وقت مبكر مثل الفنانة يسرا، وعمرو يوسف، وأسماء جلال، والسيناريست تامر حبيب، وأغلب ضيوف المهرجان من نجوم الفن والمجتمع.

وكعادته صعد الهضبة إلى المسرح على أنغام أغنية "يا أنا يا لأ" وسط تفاعل كبير من الحضور الذين رددوا معه أغانيه على مدار الحفل.

وقدم عمرو دياب مجموعة من أجمل أغانيه مثل خطفوني، قمر، انت الحظ، يابخته، قمرين، العالم الله، ونور العين.

و حرص الهضبة على غناء أغنية "بابا" التي حققت أعلى مشاهدات واستماعات هذا الصيف، حيث طلبها جمهوره أكثر من مرة، وأعاد غنائها عدة مرات تلبيه لطلب الحضور.

وتابع الهضبة حفله بغناء وغلاوتك، وليلي نهاري، ووياه وسط تفاعل وحفاوة كبيرة من كل النجوم والفنانين الحاضرين.

و في ختام الحفل حيا الهضبة الحضور معبرا عن سعادته باحياء الحفل الأضخم في مهرجان الجونة كل عام، في تقليد أصبح معتادا خلال السنوات الأخيرة.

و يذكر أن النجم الكبير عمرو دياب مرشح لأربعة جوائز في حفل جوائز الموسيقى الإفريقية.

وأعلنت إدارة جوائز الموسيقى الإفريقية AFRIMA Awards في وقت سابق عن ترشيح النجم الكبير عمرو دياب للفوز بأربعة جوائز موسيقية في عام 2025.

وتصدر الهضبة قائمة الترشيحات على جوائز مطرب العام في إفريقيا، وأفضل مطرب بوب إفريقي، وأفضل مطرب شمال إفريقي، بالإضافة إلى جائزة ألبوم العام.