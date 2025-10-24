نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيم كارداشيان تكشف سرًّا صادمًا عن حالتها الصحية: تمدد وعائي في الدماغ يهدد حياتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة



في حلقة مؤثرة من الموسم السابع لبرنامج "ذا كارداشيانز"، فاجأت النجمة الأمريكية كيم كارداشيان جمهورها باعتراف مؤلم عن وضعها الصحي، بعد أن كشفت نتائج فحص الرنين المغناطيسي عن إصابتها بتمدد وعائي صغير في الدماغ، وهو تشخيص وصفه الأطباء بالمقلق ويحتاج إلى متابعة دقيقة.

ظهرت كيم، البالغة من العمر 45 عامًا، وهي تتحدث بصراحة عن خوفها وقلقها من المستقبل، مشيرة إلى أن الضغوط النفسية التي عاشتها خلال فترة طلاقها من مغني الراب كاني ويست ربما كانت سببًا في تفاقم حالتها الصحية. وقد وثّقت الكاميرات لحظة صادمة عندما أبلغت شقيقتها كورتني بالخبر، لتبدو الدهشة والخوف واضحين على وجهها.

وأوضح الأطباء في البرنامج أن التمدد الوعائي يُعدّ من الحالات الخطيرة التي يمكن أن تهدد الحياة إذا تمزق، لكنه في حالة كيم لا يتطلب تدخلًا جراحيًا فوريًا، بل متابعة طبية منتظمة لضمان عدم تطوره.

تفاعل جمهور كيم على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، بين الدعاء لها بالشفاء، والإشادة بجرأتها في مشاركة تجربتها الصحية الصعبة مع العالم.