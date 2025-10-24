نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عزيز الشافعي يشارك متابعيه لحظة استثنائية من حفل “جرامي” أمام الأهرامات: ليلة موسيقية خالدة تجمع الشرق والغرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة



شارك الملحن والمطرب عزيز الشافعي متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" صورة من واحدة من أضخم الليالي الموسيقية في العالم، وهي حفل توزيع جوائز "جرامي" الذي أقيم لأول مرة عند سفح أهرامات الجيزة في القاهرة، في مشهد جمع بين عبق التاريخ وسحر الموسيقى الحديثة.

وظهر الشافعي في الصورة إلى جانب مجموعة من أبرز صناع الموسيقى في مصر والعالم العربي، أبرزهم تامر حسين وأبو،وغيرهم وسط أجواء مليئة بالفخامة والإبهار، مع خلفية الأهرامات التي خُصصت لها عروض إضاءة مبهرة أضفت على الحفل لمسة أسطورية تعانق الحضارة المصرية القديمة بروح الفن المعاصر.

وشهد الحفل مشاركة فنية عالمية بقيادة رئيس الأكاديمية هارفي ميسون جونيور، وتألقت النجمة كارول سماحة في الافتتاح بأداء مبهر جمع بين الإحساس الشرقي والكلاسيكية العالمية، في مشهد وصفه الحضور بأنه من أجمل اللحظات في تاريخ الموسيقى الحديثة.

وتفاعل جمهور عزيز الشافعي بشكل واسع مع الصورة التي نشرها، معبّرين عن فخرهم بمشاركة فنانين مصريين في حدث عالمي بهذا الحجم، خاصة مع إقامة الحفل في قلب مصر القديمة، رمز الحضارة والخلود.

وأكد كثير من المتابعين أن وجود أسماء عربية بارزة مثل عزيز الشافعي في مثل هذا الحدث هو دليل على مكانة الموسيقى المصرية ودورها المستمر في مدّ جسور التواصل الفني بين الشرق والغرب، لتظل القاهرة، كما كانت دائمًا، عاصمة النور والإبداع في العالم العربي.

