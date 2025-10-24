الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان عن إصابتها بمرض دماغي خطير، بعد أن كشف فحص روتيني بالرنين المغناطيسي عن وجود تمدد وعائي في دماغها، وهو ما أثار موجة من القلق والتفاعل بين جمهورها ومتابعيها حول العالم.

كيم كارداشيان تكشف إصابتها بمرض دماغي خطير

وجاء إعلان كيم (45 عامًا) خلال عرض الموسم السابع من برنامج "ذا كارداشيانز"، حيث ظهرت في مشهد مؤثر وهي تتحدث إلى شقيقتها كورتني، قائلة: "لقد وجدوا تمددًا صغيرًا"، لترد الأخيرة مصدومة: "واو"، واضعة يدها على صدرها.

وقد عرضت الحلقة مشاهد توثق لحظة خضوع كيم للفحص داخل منشأة طبية، مع عرض صور دقيقة لدماغها، ما أضفى على الحدث طابعًا شخصيًا وإنسانيًا لافتًا.



وتحدثت كيم، وهي أم لأربعة أطفال، عن التوتر النفسي الذي عاشته خلال زواجها وطلاقها من مغني الراب كاني ويست، مشيرة إلى أن تلك الاضطرابات ساهمت في تفاقم حالتها الصحية.

وكانت كيم قد تزوجت من كاني عام 2014، قبل أن ينفصلا رسميًا في عام 2022، ولديهما أربعة أطفال.



ويُعرف التمدد الدموي بأنه انتفاخ في أحد الأوعية الدموية داخل الدماغ، وفي حال تمزقه، يمكن أن يؤدي إلى نزيف داخلي شديد قد يهدد الحياة، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية.

ويُتابع الأطباء هذه الحالة من خلال الفحوصات الدورية، دون اللجوء إلى الجراحة، إلا في الحالات الحرجة.



وتشير الإحصاءات إلى أن نحو 30 ألف شخص يعانون من تمزق التمدد الدموي سنويًا، بينما تُسجل حوالي 500 ألف حالة وفاة مرتبطة بهذه الحالة حول العالم، نصفهم تقريبًا تحت سن الخمسين، بحسب ما نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية.



ويأتي هذا الإعلان في وقت تواصل فيه كيم كارداشيان نشاطها الإعلامي والمهني، وسط دعم واسع من جمهورها، الذي عبّر عن تضامنه معها عبر منصات التواصل، متمنين لها الشفاء والسلامة.