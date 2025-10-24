نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في يوم ميلاده.. تعرف على أبرز المحطات في حياة إيساف في المقال التالي

في ذكري ميلاد الفنان المطرب ايساف، إيساف هو مغني مصري من مواليد 23 أكتوبر 1977 في القاهرة. اكتسب شهرته بعد مشاركته في برنامج "ستار ميكر" في نسخته الثانية، حيث فاز باللقب.

و يمتلك إيساف مسيرة فنية متنوعة، حيث أصدر عدة ألبومات غنائية، مثل "معاه قلبي" و"حياة الروح".

و يتميز إيساف بأدائه العاطفي والشعور المرهف في أغانيه، مما جعله يحظى بشعبية كبيرة في مصر والعالم العربي، كما شارك في العديد من الأعمال التمثيلية، منها فيلم "الحكاية فيها منة" ومسلسل "جبل الحلال".

أبرز المعلومات عن إيساف: البداية الفنية:

بدأ إيساف مشواره الفني في سن صغيرة، حيث شارك في الحفلات والمهرجانات المدرسية، ثم درس الموسيقى الحديثة.

الحياة الشخصية:

تزوج إيساف في عام 2023 من فتاة خارج الوسط الفني، وأكد أن زوجته هي دعم كبير له في حياته.

أهم الأحداث في حياته:-وفاة شقيقه، والذي أثر عليه بشكل كبير.

الجوائز:

فاز إيساف بالمركز الأول في برنامج "ستار ميكر"، مما أهلّه للتعاقد مع شركة جود نيوز.

الألبومات:

أصدر إيساف ألبوم "معاه قلبي" في عام 2007، والذي حقق نجاحًا كبيرًا.

التمثيل:

شارك إيساف في عدة أعمال سينمائية وتلفزيونية، منها فيلم "كازانوفا" ومسلسل "نونه المأذونة" وعايشين اللحظه وفيلم الحكاية فيها منه وينتظر فيلم المدرسة ومسلسل غموض .