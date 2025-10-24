نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام بدراوي لـ "دوت الخليج الفني": الشباب هم مستقبل هذا الوطن.. وعلينا أن نتعلم منهم لا أن نجعلهم مثلنا| حوار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقت عدسة دوت الخليج الفني بالدكتور حسام بدراوي خلال المؤتمر الصحفي للملتقى في دورته السابعة، دورة “كوكب الشرق أم كلثوم”، والذي أُقيم بدار الأوبرا المصرية، بحضور نخبة من نجوم الفن وعدد من الشخصيات البارزة في مجالات مختلفة.

وكشف حسام بدراوي للفجر الفني عن الشعار الذي سيرشحه للدورة الثامنة، وهل سيقوم نادي الزمالك من أزمته الأخيرة، وآيضًا عن رأيه في دور المسرح الجامعي.

وإليكم نص الحوار:

ما النصيحة التي تُحب أن توجهها للشباب الجامعي؟

أقولهم انتم مستقبل هذا البلد ومثل ما جبران خليل جبران كان بيقول "لا تحاولوا أن تجعلوا أولادكم مثلكم بل حاولوا أن تكونوا مثلهم لأن الحياة لا تعود إلى الوراء".

الدكتور حسام بدراوي



ما الشعار الذي سترشحه في الدورة الثامنة من الملتقى؟

أنا رجل ديمقراطي اللجنة إلى هتقعد هتقول أسماء ونختار بينها، طبعًا عادل إمام رجل عظيم.



لو الذي فاز في المسابقة زملكاوي هل ستعطيه الجائزة؟

طبعًا وأنا عندما كان عمري 14 سنة لعبت في النادي الأهلي وكان نجمي حمادة إمام فلذلك ليس لكوني أهلاوي أن لا أحب الزمالك.



من وجهة نظرك هل نادي الزمالك سيقدر أن يقوم من أزمته الأخيرة؟

طبعًا الزمالك نادي عظيم وعريق، أزمة نادي الزمالك هي أزمة كل الأندية في مصر ليست أزمته لوحده وأزمة الفوضى إلى المجتمع بيعاني منها في بعض الأحيان لكن الحرية حدودها هي القانون.

ما رأيك في دور المسرح الجامعي؟

طبعًا دور المسرح الجامعي مهم جدًا لأنه ليست هناك أماكن يجتمع فيها هذه الأعداد من الشباب مثل الجامعة، خلي بالك بين المدرسة والجامعة والتخرج هي ديه الأماكن الوحيدة إلى الأطفال والشباب مجتمعين فيها بعد ذلك لم تجدهم مرة آخرى فلذلك إذ كنت لم تعرف التأثير عليهم وإعطائهم المناخ والحرية في هذا الوقت تصبح الدولة هي المُقصرة ليس الشباب.

نبذة عن المؤتمر الصحفي للملتقى في دورته السابعة “دورة كوكب الشرق أم كلثوم”



يُعد المؤتمر الصحفي للدورة السابعة من ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي بمثابة الانطلاقة الرسمية لأعمال الملتقى هذا العام، والذي يُقام تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ويحمل اسم “دورة كوكب الشرق أم كلثوم” تكريمًا لمسيرتها الفنية الخالدة وإسهاماتها في إثراء الفنون العربية.



يهدف المؤتمر إلى الإعلان عن تفاصيل الدورة الجديدة، وأعضاء لجان التحكيم، والفعاليات التي تتضمن عروضًا مسرحية من مختلف الجامعات المصرية والعربية والدولية، إلى جانب ندوات وورش فنية تهدف لدعم وتطوير المواهب الشابة في مجالات المسرح المختلفة.