نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ختام مهرجان الجونة يشهد تألق رانيا يوسف وظهورًا مميزًا لصبري فواز مع ابنته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلق منذ دقائق فعاليات ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي وسط أجواء فنية مبهرة تجمع بين بريق النجوم وسحر البحر الأحمر، لتتحول المدينة إلى قبلة للفن والإبداع، ومسرح يجتمع فيه صناع السينما من مصر والعالم العربي والعالم بأسره.

ومنذ اللحظات الأولى على السجادة الحمراء، خطفت رانيا يوسف الأضواء بإطلالة أنيقة وجريئة جمعت بين الفخامة والثقة، لتتصدر عدسات الكاميرات وتصبح حديث رواد السوشيال ميديا. أما النجم صبري فواز، فقد حضر برفقة ابنته في لفتة عائلية دافئة نالت إعجاب الحضور، واعتُبرت من أجمل لحظات افتتاح المهرجان.

وشهد اليوم الأول حضورًا لافتًا لنخبة من النجوم وصناع السينما والإعلاميين، من بينهم جهاد حسام الدين، سامية طرابلسي، لينا صوفيا، يوسف عثمان، الذين أضفوا بأناقتهم وتفاعلهم طابعًا خاصًا على السجادة الحمراء. كما حرص على الحضور عدد من الوجوه البارزة في صناعة السينما مثل عمرو منسي المدير التنفيذي للمهرجان، وماريان خوري، عمر رزيق، أحمد شوقي، تامر عشري، تامر كروان، ناردين فرج، نبيل عيسى، عمرو وهبة، مي الغيطي، والناقد طارق الشناوي، الذين شاركوا في الافتتاح للتأكيد على أهمية هذا الحدث الفني الكبير.

ويُنتظر أن يشهد المهرجان في يومه الأول عرض فيلم الافتتاح «هابي بيرث داي»، بمشاركة عدد من صناع السينما العالميين والعرب، إلى جانب فعاليات خاصة تكشف عن ملامح المنافسة في مسابقاته المتعددة التي تضم الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة والوثائقية.

وتأتي هذه الدورة بزخم كبير بعد النجاح اللافت الذي حققه المهرجان في دوراته السابقة، إذ أكد المدير التنفيذي عمرو منسي أن الجونة أصبحت اليوم أكثر من مجرد مهرجان، بل منصة حقيقية للمبدعين وفرصة لتبادل الخبرات والاحتفاء بالفن العربي والعالمي على أرض مصر.

كما يشهد المهرجان هذا العام تكريم النجمة منة شلبي بمنحها جائزة الإنجاز الإبداعي تقديرًا لمسيرتها الثرية في السينما المصرية والعربية، إضافة إلى حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت كضيفة شرف المهرجان، والتي سيتم تكريمها بجائزة بطلة الإنسانية عن مسيرتها الفنية ومبادراتها الإنسانية المؤثرة.

وتترأس النجمة ليلى علوي لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، بمشاركة نخبة من صناع السينما العالميين، فيما يتولى المخرج الفرنسي نيكولا فيليبير رئاسة لجنة التحكيم الخاصة بالأفلام الوثائقية الطويلة، ما يعكس تنوع المهرجان وتوازنه بين الأصالة والانفتاح على العالم.

