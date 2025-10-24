نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقاء الخميسي تتألق في ختام الجونة وتكشف: "نفسي أجسّد شخصية امرأة من ذوي الهمم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطفت الفنانة لقاء الخميسي الأنظار خلال حضورها فعاليات ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث أعربت عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة هذا العام، ووصفت المهرجان بأنه تجربة فنية وإنسانية متكاملة تجمع بين الفن والإبداع من مختلف أنحاء العالم.

وفي حديثها على السجادة الحمراء، الذي نقلته شاشة قناة النهار، عبّرت لقاء عن إعجابها بالأفلام التي شاهدتها ضمن عروض المهرجان، قائلة: «حضرت عدد كبير من الأفلام السنة دي، وكلها جميلة جدًا، وكمان الفعاليات كانت مميزة ومليانة طاقة إيجابية».

وأضافت أن المهرجان لا يقتصر فقط على مشاهدة الأفلام، بل يفتح المجال أمام الفنانين للتفاعل مع صناع السينما من دول متعددة، وتبادل الخبرات في مجالات الفن والإعلام، معتبرة ذلك أحد أهم مكاسب مشاركتها السنوية في الجونة.

وتحدثت لقاء عن الورش الفنية التي حضرتها ضمن الفعاليات، قائلة: «كنت واخدة ورش قبل كده، لكن السنة دي الورشة اللي قدمها الممثل التركي كانت مختلفة جدًا، لأنه اتكلم عن طريقته في التفكير والشغل، ودي حاجات بتفيدني كممثلة».

أما عن معايير اختيارها لأدوارها، فأكدت أنها لا تلتزم بقواعد ثابتة، موضحة: «ما فيش معايير معينة.. باختار الدور لو حسّيت بيه وحبيته، أو لو الشخصية فيها حاجة جديدة ومختلفة، لأني مش بحب أكرر نفسي».

وفي ختام حديثها، كشفت لقاء الخميسي عن حلم فني تسعى لتحقيقه، مشيرة إلى رغبتها في تجسيد شخصية امرأة من ذوي الهمم كانت قد التقت بها في الإمارات، وقالت بتأثر: «قابلت ست معوّقة بتشتغل بإيديها ورجليها، وعندها طاقة إيجابية غير عادية.. نفسي أعمل شخصية زيها لأنها ملهمة جدًا، ومليانة قوة وأمل».

مفاجآت ختام الدورة الثامنة لمهرجان الجونة

ويشهد حفل الختام، توزيع الجوائز في مسابقات: الأفلام الروائية الطويلة، الأفلام الوثائقية الطويلة، الأفلام القصيرة، جائزة سينما من أجل الإنسانية، جائزة نجمة الجونة الخضراء.

مهرجان الجونة السينمائي

يعد أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما، كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.